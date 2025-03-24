Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (DHA)

MENÜSÜ DE BELLİ OLDU

İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk akşamında mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı yediği ve yanında da ayran içtiği öğrenildi. Bugünün menüsünde ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran olduğu söyleniyor.