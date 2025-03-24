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Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 13:28 Güncelleme: 24.03.2025 13:39
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Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silivri Cezaevine gönderilen İmamoğlu'nun cezaevine giriş anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ayrıca cezaevindeki yemek menüsü de belli oldu.

Hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör suçları nedeniyle gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolsuzluk nedeniyle Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne böyle getirildi.Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne böyle getirildi.

CEZAEVİNE GİRİŞTE İLK GÖRÜNTÜ
Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ne giriş anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu, mahkeme sonrası saat 16.00 sıralarında cezaevine getirildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (DHA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (DHA)

MENÜSÜ DE BELLİ OLDU
İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk akşamında mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı yediği ve yanında da ayran içtiği öğrenildi. Bugünün menüsünde ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran olduğu söyleniyor.

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Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktı
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