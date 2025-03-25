Ekrem İmamoğlu'nun ağır yolsuzluk faturası! 560 milyar TL ile İstanbul'da hangi projeler yapılabilirdi? 56 Çamlıca Kulesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yönettiği suç çetesi soruşturmasındaki yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 Milyar TL olduğu gözler önüne serildi. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar TL'lik yolsuzluk faturası ile İstanbul'da hangi projeler yapılabilirdi? İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan görevlen uzaklaştırıldı. Şişli Belediyesi'ne, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Başkanvekili olarak görevlendirildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.
560 MİLYAR İLE HANGİ PROJELER YAPILIRDI?
İmamoğlu'nun yönettiği suç çetesi soruşturmasındaki yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 Milyar TL olduğu gözler önüne serildi. Peki, 560 milyar ile hangi projeler yapılırdı.
12 TANE AVRASYA TÜNELİ YAPILABİLİRDİ
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği suç çetesi soruşturmasındaki yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 Milyar TL ile Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli niteliğindeki Avrasya Tüneli'nden 12 tane yapılabilirdi.
17 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
Toplam tutarı olan 560 Milyar TL ile Asya ile Avrupa kıtalarını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 17 tane yapılabilirdi.
560 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM
Yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 milyar TL ile 560 kilometre raylı sistem yapılabilirdi.
14 MARMARAY HATTI
İBB soruşturmasındaki yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 Milyar TL ile 14 Marmaray hattı yapılabilirdi.
41 KUZEY MARMARA OTOYOLU
Bu kapsamda 560 Milyar TL ile 41 Kuzey Marmara Otoyolu yapılabilirdi.
56 ÇAMLICA KULESİ YAPILABİLİRDİ
İBB soruşturmasındaki yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 Milyar TL ile 56 Çamlıca Kulesi yapılabilirdi.
Ayrıca 560 Milyar TL ile 12 Avrasya Tüneli yapılabilirdi.
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