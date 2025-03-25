Ekrem İmamoğlu’nun ağır yolsuzluk faturası! 560 milyar TL ile İstanbul’da hangi projeler yapılabilirdi? 56 Çamlıca Kulesi...

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

560 MİLYAR İLE HANGİ PROJELER YAPILIRDI?

İmamoğlu'nun yönettiği suç çetesi soruşturmasındaki yolsuzluğun toplam tutarı olan 560 Milyar TL olduğu gözler önüne serildi. Peki, 560 milyar ile hangi projeler yapılırdı.