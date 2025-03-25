⁠İmamoğlu örgütünden yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı! İmar yolsuzluğunu bakanlık belgeledi

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)



İMAMOĞLU'NUN KASASI SOYTEKİN'İN GİZLİ ORTAĞI OLDUĞU BELİRTİLEN BEYAZIT YAPI DENETİM ÖNE ÇIKTI

Bu kapsamda Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1075 ada 25 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Aralık 2024 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 m2'lik bir inşaat için gösterildiği, 1 m2'lik ruhsatın 6.589m2 olarak güncellendiği görüldü.



Yine Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1056 ada 8 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Ekim 2020 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 m2'lik bir inşaat için gösterildiği, 1 m2'lik ruhsatın 7.836 m2 olarak güncellendiği anlaşıldı.

Bu kapsamda çok sayıda ada ve parsele boşa YİBF'ler yapıldığı ve yeni inşaatlarda kullandığı, soruşturmanın bu cihetten derinleştirildiği öğrenildi.

(Foto: AA)



İMAR KANUNUNA, YAPI DENETİM KANUNUNA AYKIRI İŞLEMLER YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başsavcılığa gönderdiği tespitler ile İmamoğlu örgütünün YİBF'ler üzerinden usulsüz ve mevzuata aykırı değişiklikler yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiğini bildirdiği öğrenildi.