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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına halk ne diyor? A Haber mikrofon uzattı: Algı ve yalanlarla...

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına halk ne diyor? A Haber mikrofon uzattı: Algı ve yalanlarla...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.03.2025 14:47
Güncelleme:25.03.2025 14:54
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Peki vatandaşlar tutuklama kararı ile ilgili ne düşünüyor? A Haber ekipleri bu sorunun cevabını bulabilmek için sokağa çıktı mikrofonu halka uzattı. Bir vatandaş "Algı ve yalanlarla gençlerimizi etkiliyorlar. Çocukları sokağa davet ediyorlar Bu suçtur. İmamoğlu yaptığının bedelini ödemektedir." ifadelerini kullandı. İşte vatandaşların düşünceleri...
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