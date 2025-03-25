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İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 16:17 Güncelleme: 25.03.2025 16:48
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İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulundu. Hazırlanan dosyada, İmamoğlu’nun seçim öncesinde “Kent Uzlaşısı” kapsamında PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen HDK ile işbirliği yaptığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA PKK İLE İŞ BİRLİĞİ

Dosyada, İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde "Kent Uzlaşısı" adı altında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ile işbirliği yaptığı öne sürülüyor.

İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi?

KENT UZLAŞISI ÖRGÜTÜN BİR PLANIYDI

Sabah'ın haberine göre başsavcılık, PKK'nın metropol kentlerdeki etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında İstanbul'da bazı isimlerin belediye meclis üyeliklerine ve belediye başkan yardımcılıklarına getirildiğini ileri sürdü. Dosyada, PKK/KCK yürütme konseyi üyelerinin açık kaynaklara yansıyan açıklamalarına dikkat çekilerek, bu stratejinin örgütsel bir plan dahilinde yürütüldüğü belirtildi.

İDDİALAR: HDK ÜZERİNDEN SIZMA FAALİYETİ

Savcılık, İmamoğlu'nun HDK yapılanmasıyla ittifak kurduğu iddiasını delillere dayandırarak açıklıyor. HDK'nın Yargıtay kararlarında PKK/KCK'nın siyasi alandaki legal görünümlü yapılanması olarak tanımlandığına dikkat çeken savcılık, bu yapı aracılığıyla İstanbul'daki belediyelere terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yerleştirildiğini savundu.

CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya (AA)CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya (AA)

AÇIKLAMALAR KANIT OLARAK SUNULDU

CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bir röportajda, "Kent uzlaşısı olmasaydı İstanbul kazanılamazdı" şeklindeki beyanı, savcılık tarafından suçun itirafı olarak değerlendirildi. Bu açıklama, ittifakın yalnızca siyasi bir birliktelik değil, örgütsel bir planın parçası olduğu yönünde yorumlandı.

İDDİANEMEDE O İSİMLER DE YER ALDI

İddianamede, Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte İBB Meclisi'nden 10 ismin HDK ile organik bağının bulunduğu, aralarında terör örgütüyle doğrudan irtibatlı isimlerin de yer aldığı vurgulandı. Özellikle Elif Gül isimli meclis üyesinin Kandil bölgesinde çekilen fotoğrafları, HDK delegelik bilgileri ve ailesinin PKK bağlantıları dosyada yer aldı.

Elif Gül (ahaber.com.tr)Elif Gül (ahaber.com.tr)

"AZAD BARIŞ" DETAYI: FİNANSAL DESTEK VE TESLİMAT ZİNCİRİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve halen firari olan Azad Barış'ın hem siyasi koordinasyon hem de finansal destek noktasında HDK-DEM-İBB üçgeninde kritik rol oynadığı belirtildi. Barış'ın HDP Genel Merkezi'ne yaptığı yüksek meblağlı para transferleri ve mülk devri, şüpheli işlemler olarak raporlandı.

SAVCILIĞIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun HDK ile gerçekleştirdiği ittifakın sadece bir seçim stratejisi değil, PKK/KCK'nın "demokratik özerklik" planının bir parçası olduğunu savunuyor.

Azad Barış (ahaber.com.tr)Azad Barış (ahaber.com.tr)

NE OLMUŞTU?

"Kent Uzlaşısı" kapsamında yapılan işbirliğinin organize, planlı ve örgütsel bir faaliyet olduğunu ifade eden savcılık, İmamoğlu'nun terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve bu bağ üzerinden siyasi kadrolaşma sağladığı kanaatine vardı. Savcılık bu gerekçelerle, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını talep etmişti.

15 GÜN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun hem terör, hem de yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukluğa sevk etmişti. Ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutuklarken, 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım' kapsamında İmamoğlu'na yönelik tutuklama yapmamıştı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında terör kapsamında serbest bırakılması üzerine tutukluluğa itirazı değerlendirdiği öğrenildi.

Başsavcılığın itiraz hakkının 15 gün olması nedeniyle henüz itiraz hakkının devam ettiği öğrenildi.

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İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi? İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi? İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi?
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