İmamoğlu hakkında terör örgütüyle organik bağ iddiası! Başsavcılık harekete geçecek mi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulundu. Hazırlanan dosyada, İmamoğlu’nun seçim öncesinde “Kent Uzlaşısı” kapsamında PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen HDK ile işbirliği yaptığı öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.
KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA PKK İLE İŞ BİRLİĞİ
Dosyada, İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde "Kent Uzlaşısı" adı altında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ile işbirliği yaptığı öne sürülüyor.
KENT UZLAŞISI ÖRGÜTÜN BİR PLANIYDI
Sabah'ın haberine göre başsavcılık, PKK'nın metropol kentlerdeki etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında İstanbul'da bazı isimlerin belediye meclis üyeliklerine ve belediye başkan yardımcılıklarına getirildiğini ileri sürdü. Dosyada, PKK/KCK yürütme konseyi üyelerinin açık kaynaklara yansıyan açıklamalarına dikkat çekilerek, bu stratejinin örgütsel bir plan dahilinde yürütüldüğü belirtildi.
İDDİALAR: HDK ÜZERİNDEN SIZMA FAALİYETİ
Savcılık, İmamoğlu'nun HDK yapılanmasıyla ittifak kurduğu iddiasını delillere dayandırarak açıklıyor. HDK'nın Yargıtay kararlarında PKK/KCK'nın siyasi alandaki legal görünümlü yapılanması olarak tanımlandığına dikkat çeken savcılık, bu yapı aracılığıyla İstanbul'daki belediyelere terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yerleştirildiğini savundu.
AÇIKLAMALAR KANIT OLARAK SUNULDU
CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bir röportajda, "Kent uzlaşısı olmasaydı İstanbul kazanılamazdı" şeklindeki beyanı, savcılık tarafından suçun itirafı olarak değerlendirildi. Bu açıklama, ittifakın yalnızca siyasi bir birliktelik değil, örgütsel bir planın parçası olduğu yönünde yorumlandı.
İDDİANEMEDE O İSİMLER DE YER ALDI
İddianamede, Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte İBB Meclisi'nden 10 ismin HDK ile organik bağının bulunduğu, aralarında terör örgütüyle doğrudan irtibatlı isimlerin de yer aldığı vurgulandı. Özellikle Elif Gül isimli meclis üyesinin Kandil bölgesinde çekilen fotoğrafları, HDK delegelik bilgileri ve ailesinin PKK bağlantıları dosyada yer aldı.
"AZAD BARIŞ" DETAYI: FİNANSAL DESTEK VE TESLİMAT ZİNCİRİ
Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve halen firari olan Azad Barış'ın hem siyasi koordinasyon hem de finansal destek noktasında HDK-DEM-İBB üçgeninde kritik rol oynadığı belirtildi. Barış'ın HDP Genel Merkezi'ne yaptığı yüksek meblağlı para transferleri ve mülk devri, şüpheli işlemler olarak raporlandı.
SAVCILIĞIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun HDK ile gerçekleştirdiği ittifakın sadece bir seçim stratejisi değil, PKK/KCK'nın "demokratik özerklik" planının bir parçası olduğunu savunuyor.
NE OLMUŞTU?
"Kent Uzlaşısı" kapsamında yapılan işbirliğinin organize, planlı ve örgütsel bir faaliyet olduğunu ifade eden savcılık, İmamoğlu'nun terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve bu bağ üzerinden siyasi kadrolaşma sağladığı kanaatine vardı. Savcılık bu gerekçelerle, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını talep etmişti.
15 GÜN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun hem terör, hem de yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukluğa sevk etmişti. Ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutuklarken, 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım' kapsamında İmamoğlu'na yönelik tutuklama yapmamıştı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında terör kapsamında serbest bırakılması üzerine tutukluluğa itirazı değerlendirdiği öğrenildi.
Başsavcılığın itiraz hakkının 15 gün olması nedeniyle henüz itiraz hakkının devam ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler