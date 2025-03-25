25 Mart 2025, Salı
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi
İBB kaynaklarını kendi çıkar ve menfaatleri için kullandığı iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyarlık yolsuzluk davasında mahkeme, kirli rüşvet çarkının özetini çıkardı. Kararda İmamoğlu için "çıkar amaçlı suç örgütü lideri, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 07:36