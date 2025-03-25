25 Mart 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri 560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

İBB kaynaklarını kendi çıkar ve menfaatleri için kullandığı iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyarlık yolsuzluk davasında mahkeme, kirli rüşvet çarkının özetini çıkardı. Kararda İmamoğlu için "çıkar amaçlı suç örgütü lideri, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi" ifadeleri kullanıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 07:36
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devasa yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar veren mahkeme, kurulan kirli rüşvet çarkının tümünü özetledi.
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi
Tutuklama kararında tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı'nın tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarındaki incelemeler ve vergi inceleme raporları neticesinde İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediği belirtildi.
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama gerekçesinde yolsuzluğun bütün boyutları özetlendi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri kaydedildi.
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

RÜŞVET VERMEYENLERE İDARİ YAPTIRIM

İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği, bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediyenin iş ve ihalelerini maddi menfaat karşılığında kendileriyle irtibatlı işadamlarına verdikleri, belediyeden alacağı olan kişilerin ödemesinin yapılması amacıyla kendilerinden "komisyon" adı altında para talep edildiği, vergi denetim raporları ve MASAK raporu ile 2021 ve 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları belirlendi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

İMARA AYKIRI YAPILARDAN RÜŞVET ALMIŞLAR

Kültür AŞ'nin reklam bütçesi harici bir bütçe oluşturarak örgüt mensuplarına ait şirketlere bu paraların muvazaalı sözleşmelerle aktarıldığı ve yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verdiği, imara aykırı yapılaşmalara göz yummak maksadıyla örgütün "kasası" olarak tabir edilen işadamlarının üzerine gayrimenkul alımı yapıldığı ve elden nakit para alındığı vurgulandı.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

SUÇLAR EKREM İMAMOĞLU'NUN EMİR VE TALİMATIYLA İŞLENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama kararında mahkeme "Suç örgütünün, lideri Ekrem İmamoğlu'nun emir ve talimatları doğrultusunda, hiyerarşik yapıda sürekli katalog suçları işlediği, öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılmıştır" dedi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

ÖRGÜT İÇİNDE KARŞI KONULMAZ TEK SÖZ SAHİBİ

Mahkemenin tutuklama gerekçesinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir tespit de yer aldı. İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğu, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olduğu belirtildi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

Örgüt lideri ve yöneticisi olan İmamoğlu tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilerek örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip yan teklif verecek olan şirketlerin belirlendiği, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin de örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara katılarak doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği kaydedildi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

HAYALİ İHALE YAPIP NAYLON FATURA KESMİŞLER

Belediyede yapılan yolsuzluklar da mahkeme kararında tek tek yer aldı. Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünde yönetici olan isimlerin eylemlerine de tutuklama kararında yer verildi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

Yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapıda belediye iştiraki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği belirtildi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

Yine İmamoğlu çetesinde yönetici konumundaki İBB'nin Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından "kasa" olarak tabir edilen işadamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu işadamlarının üzerine verildiği kaydedildi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

İHALEYE ÖZEL ŞİRKETLER KURMUŞLAR

İBB'nin rüşvet çarkındaki işadamlarının dikkat çekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine birçok şirket açarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'den yüksek bedelli işler aldıkları, bazı şirketlerin tek işlik kurulduğu, bu şirketlerden paraların alt şirketlere aktarıldığı, alt şirketlerin de kendi aralarında sahte faturalar keserek dolaştırılan parayı örgütün tahsildarlarına elden verdiği kaydedildi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

İŞ İNSANLARINDAN ALINAN RÜŞVETLER İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE AKTARILDI

İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen işadamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı belirtilirken yöneticiliğini İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürü olan ve aynı zamanda akrabası Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda işadamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı, yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yapmakta olduğu yapıda farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, belediye iştiraklerinden ödeme alan işadamlarının İmamoğlu'nun inşaatlarına para aktardığı vurgulandı.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

YALANLAR VE GERÇEKLER

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı, gerçek veri ve bulgular çarpıtılmaya çalışıldı.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi
SABAH, yolsuzluk düzenini aklamaya kalkanların yalanlarını ve buna karşı tüm gerçekleri ortaya koydu.
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

İMAMOĞLU SORUMLU

Belediyeler Kanunu'na göre Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi.

560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi
Buna göre; Belediyeler Kanunu'nda belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmenin, belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın görev ve yetkisinde olduğu belediye başkanı, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu.
560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

KAYITDIŞI BELİRLENDİ

MASAK raporlarını banka ve vergi kayıtlar üzerinden hazırlıyor. Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması yasal zorunluluk.Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve 'aradaki farkın kaynağının bilinmediği' şeklinde raporlanması normal.