560 milyarlık yolsuzluk çarkının özeti: İmamoğlu örgüt içinde karşı konulamaz tek söz sahibi

Örgüt lideri ve yöneticisi olan İmamoğlu tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilerek örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip yan teklif verecek olan şirketlerin belirlendiği, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin de örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara katılarak doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği kaydedildi.