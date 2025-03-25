25 Mart 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.03.2025 17:57 Güncelleme: 25.03.2025 18:06
ABONE OL
Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi şikayetine takipsizlik! 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı kaydedilerek takipsizlik verildi. İddianame kapsamında, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, müşteki; bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ise şüpheli olarak yer aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.

KARARDA, KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI VURGULANDI
Yargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı.

Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

12 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKMASI BELİRLENİYOR
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame kapsamında, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu için terör örgütüyle bağ iddiasıİmamoğlu için terör örgütüyle bağ iddiası İMAMOĞLU İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞ İDDİASI
İmamoğlu’nun tutuklanmasına halk ne diyor?İmamoğlu’nun tutuklanmasına halk ne diyor? İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA HALK NE DİYOR?
FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında!FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! FETÖ HER FIRSATTA CHP'NİN YANINDA!
İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktıİmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüsü ortaya çıktı İMAMOĞLU'NUN SİLİVRİ'DEKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi şikayetine takipsizlik! 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi şikayetine takipsizlik! 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi şikayetine takipsizlik! 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör