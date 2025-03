Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: PKK fesih kararı almalı derhal silahlarını teslim etmelidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve şartsız olarak silahlarını teslim etmelidir" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı yerleşkesinde bulunan Atatürk Kültür Sitesi'nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası tarafından "Neşide-i Zafer", Hava Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Alp Eren Demir tarafından "Plevne Marşı", TRT sanatçısı İlker Gökkaya tarafından "Çanakkale Bugün Toz ile Duman", solist Gökçe Nur Semerci tarafından ise "Ordunun Duası" başlıklı konserler verildi.

İmralı heyeti terör örgütü lideri Öcalan'ın silah bırakma çağrısını okudu (AA)



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hitabında dünyanın farklı noktalarında jeopolitik gerginliklerin tırmandığına ve çatışmaların arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen etkin diplomasiyle Türkiye'nin müzakere masalarının ve dünya güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini belirten Bakan Güler, geniş bir coğrafya da barış ve istikrarın hakim olması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.



"ORDUMUZ PEK ÇOK ÜLKE TARAFINDAN GIPTA İLE TAKİP EDİLİYOR"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve caydırıcı varlığı sayesinde tüm vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde yaşadığını dile getiren Bakan Güler, "Şu hususu özellikle vurgulamak isterim: Ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi, pek çok ülke tarafından gıpta ile takip ediliyor. Bu da şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi pek çok coğrafyada güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ KENDİSİNE VERİLEN GÖREVLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMİŞTİR"



Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tarih boyunca olduğu gibi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmiş, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir" şeklinde konuştu.



"ÖRGÜTÜN KENDİSİNİ FESHETMEKTEN BAŞKA ÇARESİNİN OLMADIĞINI ANLAMASI KAYDA DEĞERDİR"



Türkiye'deki güvenlik güçlerin, topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkati çeken Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Güler: Kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir (AA)



"PKK'NIN TÜM UZANTILARI SİLAHLARINI TESLİM ETMELİDİR"



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve şartsız olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir."



"SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK"



Bakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.



"HER BİR GAZİMİZ CESARET VE FEDAKARLIĞIN TİMSALİDİR"



Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını sabote eden terörün, toplumun tüm kesimlerine büyük acılar yaşattığını aktaran Bakan Güler, "Bu süreçte hiçbir zaman yılmadık, asla pes etmedik. Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek, arkasında birçok karanlık odağın olduğu terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele verdik. Bu mücadelenin kahramanı olan her bir şehidimiz, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak birer destan, her bir gazimiz ise cesaret ve fedakârlığın timsalidir" ifadelerine yer verdi.



"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZ VAKUR DURUŞUNUZLA BAŞ TACI OLDUNUZ"



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şunları kaydetti:



"Nitekim bugün önemli bir süreç yaşanıyorsa ve tarihî bir adım atılacaksa anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse bu ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu ağır bedelin yükünü üstlenen şehit ve gazilerimiz ile yaşananların en yakın tanığı olan siz şehit ve gazi ailelerimiz de fedakârlığınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz."



"TÜM KOMUTANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUM"



Bakan Güler, bölgedeki haritaları değiştirmek isteyenlerin emellerinin boşa çıkartılması için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:



"Asil milletimizin, söz konusu vatanı olduğunda her şeyden geçmeyi göze alabilen cesur ve yiğit evlatları var oldukça mukaddes vatanımız, ebediyen Türk yurdu olarak kalacaktır. Bu vesileyle; Türk milletinin kutlu yürüyüşünde ordumuzun temellerini atan Mete Han'dan Malazgirt'te Anadolu'nun fetih kapısını açan Sultan Alparslan'a, çağ kapatıp yeni bir çağı başlatan Fatih Sultan Mehmet'ten Cumhuriyeti'mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ülkemizin, ordumuzun gücüne güç katan tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum."



İzmir Çiğli'de 2018 yılında askeri eğitim uçağın düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Yunus Bal'ın eşi Tuğba Bal'da bir konuşma gerçekleştirdi. Şehit eşi Bal, konuşmasında, "Kahraman şehitlerimiz bütün bir millete ait olmuş, milletimizin ortak bir değeri haline gelmişlerdir. Onlar vatan ve millet uğruna canlarını vererek kendilerinden sonra gelen kuşaklara vatanı emanet eden toprak altındaki köklerimizdir" ifadelerini kullandı.



Bal, "Tarih boyunca vatan ve millet sevgisinin en güzel örneklerini göstermiş olan Türk milleti, tarihin altın sayfalarına sayısız destanlar ve eşsiz zaferler kazandırmıştır. Milletimizin canından aziz bildiği vatanını ve bayrağını korumak adına gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bütün dünya dün olduğu gibi bugün de çok iyi bilmekte ve şahit olmaktadır" diye konuştu.



Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ve diğer tüm şehitlerin yokluğuna alışılmadığını vurgulayan Bal, "Tüm sevenlerin kalbi, onların özlemi ve hasret ile tutuşsa da şehitlerimizin Allah katında ulaştıkları makamlarını düşündükçe içimizi kaplayan huzur ve taşıdığımız huzur bizleri ayakta ve güçlü tutmaktadır" ifadelerini kullandı.



Kürsü konuşmalarının tamamlanmasının ardından Bakan Güler, şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çekindi.