Engelliler Günü’nde Çılgın Sedat’tan yürek ısıtan paylaşım: "Sen bizim mükafatımızsın"
Ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde serebral palsi hastası oğlu Siraç için yaptığı duygusal paylaşımla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
'Çılgın Sedat' olarak tanınan ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 14 günlükken beyin kanaması geçiren ve 20 yıldır özel bakım gerektiren 19 yaşındaki oğlu Siraç için yazdığı satırlar takipçilerini derinden etkiledi.
Paylaşımına "Sen bizim mükafatımızsın" sözleriyle başlayan Kapurtu, oğlunun gücüyle hayata tutunduğunu belirterek şöyle dedi:
"Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun. Sen bizim mükafatımızsın."
Çılgın Sedat, eşine ve diğer oğlu Yağız'a olan sevgisini de paylaştı. "Ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağız'ımız oldu. Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi" diyen şarkıcı, eşiyle ilgili ise şunları söyledi: "Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki... Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez"
Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Kapurtu'nun ailesine olan bağlılığını takdir ederken, "Böyle bir babaya sahip olmak büyük şans", "İyi ki varsınız" gibi yorumlarla duygularını dile getirdi.
İşte Çılgın Sedat'ın duygusal satırlarının tamamı: "Siraç baba, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne kelime dağarcığım yeter ne de satırlarım. 20 yıl önce bize kaderimiz olarak geldin hayatta. Hiçbir şey yapamadan, konuşup anlatamadan bir öğretmen gibi hayatı sen öğrettin. Hiçbir şey yapamayacağını bilerek kendimizi sana adadık. Annen, Yağız'ım ve ben... Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep ayakta, güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız, dağıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun; bakışlarınla bile bunu başarıyorsun. Biliyoruz ki sen bizim mükafatımızsın. Bunun için hep şükrettik ve ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağız'ımız oldu.
Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi... Önceden 'Babacığım dikkat et, fazla kilo alma' derdim; bana 'Babam, ben çok güçlü olmalıyım. Abimi tutabilmeli, kaldırabilmeli, ona destek olabilmeliyim' diyor. Ben Yağız'ıma hayranım; bana arkadaş, sırdaş, bazen hayatı anlatan, yol gösteren oluyor. Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki... Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez. Ömür boyu bir beden-zihin işçisi olarak çalışan, saygıyla önünde eğelenecek bir anne… Anlatılamaz asla. Siraç'ım, bizi sürekli izliyorsun; belki de içinde ne fırtınalar kopuyor... Ama şunu bil ki, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi ki varsın oğul. İyi ki senin ve kader arkadaşlarının bu özel günü kutlu olsun"
