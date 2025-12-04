TBMM’de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değildir

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19. toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon açılışında şu ifadeleri kullandı;

Değerli arkadaşlar, hepimizin gördüğü ve izlediği gibi sürecimiz ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyonumuzun çalışmaları diyebiliriz ki en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Şimdiye kadar bu çalışmaları hassasiyetle ve fedakârlıkla yürüttük, bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonra da artık son düzlükte yapacağımız bir iki temel vazifemizi icra edip oluşturacağımız sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacağız ve ümit ederim ki çalışmalarımız hayırlarla neticelenir.

Hepimizin benimsediği gibi bu komisyon ve bu süreç sadece "terörsüz Türkiye" meselesinden ibaret değildir. Bu meselenin bir kısmı, aynı şekilde bir devlet politikası olarak sürdürülen ve devletin bütün ilgili kurumları vasıtasıyla sahada yürütülen; bir şekilde örgütle yapılan temaslarla bugüne kadar getirilen bir süreçtir.

Bu sürecin bir al-ver süreci olmadığını, bir pazarlık süreci olmadığını ifade etmek isterim. Örgütün kendisi nefes etme kararını ortaya koyduktan ve silahları teslim etme sürecine sembolik bir törenle başladıktan sonra süreç hızlanmış; siyaset de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partilerimizden 11'inin ittifakıyla bu komisyonu kurmuş ve bugüne kadar getirmiştir. Bu tarihi süreci komisyonumuz da tarihi sorumluluklarını yüklenerek yerine getirmektedir.

Bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli ve çok daha hassas davranmamız gereken bir döneme girdiğimiz aşikârdır. Bunu, başta kendim olmak üzere her birimize önemli bir uyarı olarak ifade etmek istiyorum.

Süreç bu anlamda şimdiye kadar 130 kişi, 134 kişi ve kuruluşu dinlemiştir. En son 18. komisyon toplantımızda, toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğuyla alınan—yani nitelikli çoğunlukla alınan—karar gereği, komisyonumuzda grubu bulunan partileri temsilen birer temsilcinin adaya gitmesi yönünde bir karar alındı. Komisyonumuzda bulunan partilerden üç siyasi parti temsilci gönderdi ve ziyaret, bildiğiniz gibi, 24 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.

Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Böylece komisyon, bu konuyla ilgili farklı toplumsal kesimleri, konunun tarafı olanları ve süreçlerde mağdur olanları da dinlemiş; bu son ziyaretle birlikte dinleme aşaması tamamlanmıştır.

Şimdi bundan sonraki süreçte raporlama safhasına geçiyoruz. Yani komisyon çalışmalarının ardından, terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesiyle ilgili kendi açımızdan gördüğümüz ortak hassasiyetlerle ve mümkünse müşterek kanaatlerimizi paylaştığımız bir raporu hazırlamayı ümit ediyorum. Böylece bu raporun hazırlanmasıyla bu tarihi süreç çok önemli bir eşiği daha aşacaktır.