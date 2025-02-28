Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü" programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

Başarılarla dolu daha nice 30 yıllar temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne halkın ve hakkın yanında olan etik ve sorumlu yayıncılık prensibinden taviz vermeyen Kanal 7 ailesini gönülden tebrik ediyorum.

Bugün 28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

Ayrıntılar geliyor...