Taciz iddiasına meydan dayağı! O anlar kameraya yansıdı

Küçükçekmece'de yolda yürüyen Ö.Y.(40)'ye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından darbedildi. Şüpheli U.G. (35) polis tarafından gözaltına alınırken olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğretmen olduğu öğrenilen Ö.Y., yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen U.G.'nin fiziksel tacizine uğradığını öne sürdü. Bunun üzerine çevredekiler şüpheliyi darbetti.