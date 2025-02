MSB’den CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarına tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak

1 Ocak'tan bu yana sınırdan kaçak geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısının 11 bin 177 olduğu açıklandı. (AA)



KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiğini kaydederek, "33 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, kederde ve kıvançta yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü ise şimdiden kutluyoruz." dedi.



Filistin topraklarında ateşkesin devam etmesi, adaletin ve hukukun sağlanması gerektiğini vurgulayan Aktürk, İsrail tarafından, Filistin topraklarında yaklaşık 1,5 yıldır çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce insanın katledilmesine kayıtsız kalan uluslararası toplumun kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm için elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.



Tuğamiral Aktürk, "Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesi planları kabul edilemez. Uluslararası toplumun yapması gereken Gazze'nin yeniden inşa ve imarına katkıda bulunmak ve Batı Şeria'da huzur ve istikrarın bozulmasının önüne geçmektir." ifadesini kullandı.



İKİLİ GÖRÜŞMELER

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.



Aktürk, 20 Şubat'ta Somali Savunma Bakanı ile bir araya gelen Bakan Güler'in, 21 Şubat'ta Sierra Leone Büyükelçisini, 24 Şubat'ta Kosova'nın Mamuşa Belediye Başkanı ile Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Sekreteri'ni kabul ettiğini söyledi.



Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları ifade etti: "Sayın Genelkurmay Başkanımız, 24 Şubat'ta ABD Afrika Komutanlığı Komutanı'nı kabul ederek ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmuştur. 18-20 Şubat tarihleri arasında Birleşik Krallık'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız, 26 Şubat'ta İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlamıştır. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 24-28 Şubat tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret yapmaktadır. Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü 20 Şubat'ta, Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla Bakanlığımızda yapılmıştır."



EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini bildirdi.



Bu kapsamda, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleştirilen Cobra Warrior Karma Hava Harekatı tatbikatı devam ettiğini belirten Aktürk, tatbikatta 3 F-16 uçağı ile 54 personelin görev aldığını ifade etti.



Diğer tatbikatlara ve faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti: "Ayrıca, 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilen Dacia Tatbikatı'na 1 keşif bölüğümüz ile iştirak edilmektedir. 3-14 Mart tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı, İstanbul ve Polonya'da Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekatı, tatbikatlarına katılım sağlanacaktır. 17-21 Şubat tarihleri arasında, 26 ülkeden 172 katılımcı ile İstanbul Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda 'NATO Birleştirilmiş Görev Ağı, Birlikte Çalışabilirlik, Test ve Değerlendirme Çalışma Grubu 57'nci Toplantısı' gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz, söz konusu toplantıya ilk defa ev sahipliği yapmıştır. 4'üncü Türkiye-Portekiz Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 17-20 Şubat tarihleri arasında Lizbon-Portekiz'de icra edilmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz ile İspanya Deniz Kuvvetleri unsurları arasında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Doğanbey Körfezi'nde F-16 uçaklarımızın da katıldığı İkili Amfibi Harekat Eğitimleri yapılmaktadır."



NATO

Tuğamiral Aktürk, Azerbaycan'ın Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezine katkı sağlamasına yönelik teknik düzenlemenin 25 Şubat'ta Türkiye, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Azerbaycan temsilcilerinin katılımı ile NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında imzalandığını kaydetti.



27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG KEMALREİS ve TCG GÜR gemilerimiz tarafından Katanya/İtalya'ya, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG YZB. GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından ise Suda/Yunanistan'a liman ziyaretleri yapıldığını dile getiren Aktürk, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından 2-5 Mart tarihleri arasında İzmir'e, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemisi tarafından ise 6-9 Mart tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini bildirdi.



Aktürk, şunları kaydetti: "NEXUS ACE kapsamında, 24 Şubat'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının katılımıyla eğitim uçuşu yapılmıştır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 25 Şubat'ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmıştır. NATO Varlık Gösterme Harekatları kapsamında; bugün hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri yapılmaktadır. Bu vesileyle, İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Türk Havacılığının ilk şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Beyi, şehadetlerinin 111'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."



SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin her geçen gün daha da artırıldığını ifade etti.



"Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız ile Sayın Millî Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, 24 Şubat'ta Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşme İmza Töreni'ne katılmıştır." ifadesini kullanan Aktürk, şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Milli Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, 22 Şubat'ta İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesinde gerçekleştirilen ve 8 adet temin edilmesi planlanan 'Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi' birinci gemisinin denize indirilme törenine de iştirak etmiştir. Proje kapsamında, birinci geminin Kasım 2025'te, son geminin ise Mayıs 2027'de hizmete girmesi planlanmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından 24 Şubat'ta Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen 'Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri Paneli'ne katılım sağlanarak savunma sanayimizin denizcilik alanındaki yenilikleri ile ASFAT'ın kariyer imkanları konusunda geleceğin mühendisleriyle bir araya gelinmiştir. ASFAT tarafından 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' adıyla düzenlenen Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları kapsamında, farklı illerdeki askeri fabrika ve tersanelerimizde gerçekleştirilecek programların ilki yarın Ankara'daki 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde yapılacaktır."



ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü aktardı.



Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında 357 bin 358'i kadın olmak üzere 670 bin 717 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavının 23 Şubat'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Aktürk, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yapılan sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Aktürk, 24 Şubat'ta başlayan "2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini" başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.



Aktürk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında; 24-25 Şubat'ta Antalya'da, 26-27 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilen fuarlara katılım sağlanmış ve Bakanlığımızın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçler anlatılmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."