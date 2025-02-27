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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi okur-yazarlık problemi kronik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 10:02 Güncelleme: 27.02.2025 10:23
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi okur-yazarlık problemi kronik!

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, “Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren sözlerine tepki gösteren CHP'li kurmaylara yanıt verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in TSK'dan ihraç edilen beş teğmen üzerinden kuvvet komutanlarına yönelik sözlerini anımsatan Çelik, Başkan Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla bu sözlere izin verilmeyeceğini en net şekilde ifade ettiğini anlattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı | ahaber.com.trAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı | ahaber.com.tr

Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki "siyasi okur-yazarlık" probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi okur-yazarlık problemi kronik! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi okur-yazarlık problemi kronik! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi okur-yazarlık problemi kronik!
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