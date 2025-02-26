Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel’e: Ayaklarını denk al haddini bil

MHP lideri Bahçeli'nin hediyesi (ahaber.com.tr)

"BİZDE TASFİYE DEĞİL TAKVİYE OLUR"

Türkiye Yüzyılı inşasında partimiz çatısı altında hizmet edecek olan yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bir taraftansa sıklaşırken AK Parti olarak büyümeye devam edeceğiz. Sizlerden de eski yeni ayrımını kapınıza yaklaştırmamanızı istiyorum. AK Parti'de tasfiye değiş sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur kan değişimi olur. Görev alsın almasın her arkadaşımız yoldaşımızdır.

AK Parti milletin partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme yeridir. Burası sadece seçim zaferleri ile değil siyasete olan katkıları ile tarihe yön vermiş harekettir. Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz.

"HEYBEDEN ORTAYA SAÇILAN TURPLAR..."

Rakiplerimiz koltuk kavgasından başını kaldıramazken biz reform paketleri ile milletin huzuruna çıkıyoruz. Yolsuzluk, belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi nasıl 10 büyük ekonomizme yükseltiriz mücadelesini veriyoruz. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan tahsillerine kadar usulsüzlük, ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü be olabilir. Her geçen gün daha utanç verici skandal patlak veriyor. Seçmenlerinin büyük mahcubiyetle takip ettiğine inanıyorum. Milletimiz de aynı soruları soruyor; ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz, hiç mi şaibesiz, katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz.

"AYAKLARINI DENK AL ALMAZSAN DENK GETİRMESİNİ BİZ BİLİRİZ"

Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiğiniz halden hiç mi utanmıyorsunuz. Sayın Özel çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel AK Parti'ye çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplasın. Belediyelerdeki sahtekârlıkları cevaplasın. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmakta. Diyet borcu onu müşkül bırakmaktadır. Partisinin dünkü toplantısında ordumuzun komuta kademesi ile ilgili seviyesiz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir. Baş komutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak bu milletin bir evladı isen sana hiç yakışmaz. komuta kadememi toplayıp tazminattan tut her noktadaki davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin davayı açmalarını Milli Savunma Bakanı'm dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP başkanı Özgür Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olacak. Diğer türlü bay Kemal'i götüren çanlar bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır.

"BİZLER BUGÜN VARIZ YARIN YOKUZ"

11 buçuk milyona yaklaşan üye sayımızla biz Büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkenin istiklali, birlik ve beraberliğinin güvencesiyiz. Türkiye birileri rahatsız olsa da Türkiye'den daha büyüktür. Bizler gelip geçiciyiz, bizler bugün varız ama yarın yokuz. Bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz.

"RAMAZAN AYI BİR FIRSAT"

Bugüne kadar nasıl sessiz yığınlarla yürüdüysek bundan sonra da yolumuza aynı şekilde sapmadan devam edeceğiz. Bizi bu koltuklara kimin getirdiğini unutmayacağız. Semaya açılan o nasırlı elleri dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız. Bunun için önümüzde önemli bir fırsat bulunuyor. Ramazan'ı Şerif'i sizlerden iyi değerlendirmenizi istiyorum. Tüm Ramazan bizim için bir rahmet ayıdır.