Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel’e: Ayaklarını denk al haddini bil

CHP Genel Başkanı Özel ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

"GÖZÜMÜZÜ KULAĞIMIZI MİLLETİMİZDEN AYIRMADIK"

Biz kuruluşundan itibaren istişare ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. AK Parti çatısında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda ülkemiz ve partimize dair konuları önce halkımıza danışıp yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımızda da gözümüzü kulağımızı milletimizden ayırmadık. Tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Özel görüşmelerde dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partinin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna tartıştık. İç muhasebemizi cesur ve samimi şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Yol haritamız çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimi eski arkadaşlarımızın tecrübesi ile buluşturan kuşatıcı kadro oluşturduk. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını ortaya koydu. 8. Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşti. Kongre sürecimizin başarı ile icrasında görev alan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"BAHÇELİ'NİN HEDİYESİ BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Kongrelerimiz vesilesi ile ziyaret ettiğimiz vatandaşlarıma da sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'nın eksi 10'ları bulan soğuğuna rağmen bizleri salon dışında bekleyen teşkilatımızın mensuplarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Emniyet'ten aldığım rakama göre o gün salon dışında 60 bin kişi vardı, kendilerinden Allah razı olsun. Halka hizmeti dirayetli kadrolar ile yönetmektir. Ben otobüsün üstünde dondum ama onlar orada donmadı, dinledi. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı rabbime her zaman hamt ettim. Salonun dışı kadar içi de tek kelime muhteşemdir. Heyecan bir an olsun eksilmedi. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu bayram yerine çeviren parti mensuplarımıza buradan teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, MHP'li dostlarımıza, siyasi temsilcilere müteşekkiriz. Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesi ile mutlu ve memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.