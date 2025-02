Başkan Erdoğan’dan Zelenskiy ile ortak basın toplantısında net mesaj: Bu savaş artık sona ermeli

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

4. yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Zelenski'nin ziyareti, savaşın temel dinamiklerinde önemli değişime aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla taraflar arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk.

"SAVAŞINI KAZANANI BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin politikasıyla da örtüşüyor. Gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettik. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdik. Bu savaş artık sona ermelidir.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Destek aldığımız için müteşekkiriz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında her zaman ilkelidir.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın sonlanmasına yol açan küresel süreçleri ele aldık. Bu müzakereler acil olursa Ukrayna, ABD, Avrupa bu masada var olursa tüm bu ülkelerin katılımıyla gelişecektir. Tabii ki Türkiye de bu ülkelerin arasındadır.

Sayın Erdoğan'la ikili ilişkilerimizi görüştük. Yeni ikili anlaşmalarımız var. Çok hassas alanları kapsıyor. Bizim yetim çocuklarımızın ebeveynlerini Rusya aldı. Bu çocuklar Türkiye'nin himayesinde bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanı hem size hem de Emine hanımefendiye bu çocuklar için şükranlarımı sunmak istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler devam ediyor. Sürekli çalışıyor. Hem Türkiye hem de diğer ortaklarımızla Ortadoğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahının olmaması için birlikte çalışıyoruz.

Suriye halkını desteklememiz lazım. Aynı zamanda iki ülke arasında ekonomi ve diğer alanlarda etkileşimi tartıştık. Eğitim projelerinde de ciddi bir ivme var. Hanımefendinin de bu konularda ilgilenmesinden son derece memnunum.

Bugün Rusya'da tutulan esirlerimizi görüştük. Türkiye gerek asker gerek sivil; insanlarımızın serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Ukrayna Büyükelçiliğimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu açılışın iyi bir işaret olmasını umuyorum. Tüm Ukraynalı esirler evlerine dönsün. Teşekkür ederim Türkiye'ye.

SORU CEVAP

"BARIŞLA İLGİLİ YOLCULUĞU TEMİN EDERİZ"

Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizim için çok önemli. Bunlara Türkiye'nin saygınsını her yerde anlattık. Tüm toplantılarda bu konuyu işledik, işlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Barışın bir an önce sağlanması temin edilmeli. Değerli dostum da barıştan yana olduğunu bize ifade ediyor. Dışişleri Bakanı'mın görüşmelerinde bu barış ile ilgili yolculuğu temin ederiz umarım.

"ADİL ŞARTLARDA BARIŞ İSTİYORUZ"

Zelenski: Barışı biz istiyoruz ama adil şartlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Her ülke ile bir şeyler görülebilirsiniz ama Ukrayna olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi konuşmak olmaz. Rusya'nın Suudi Arabistan'daki görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bunu öğrendik. Orada kimlerin kalacağını bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Biz açığız, ben Suudi Arabistan2a gitmeyeceğim. Onların başkanı ile temasta olduk. Ziyaret tarihi 10 Mart olarak belirlendi. ABD'ye gelince, onları Kiev'e bekliyoruz.

"TAHILLARI SURİYE'YE ULAŞTIRDIK"

Erdoğan: Adil bir barış olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Bir an önce barış temin edilsin. Çok sayıda insan öldü, öldürüldü. Artık bu ölümlere de son verilsin deniyor. Komşu olarak biz barış için gerek şahsım gerek dışişleri bakanım, muhataplarımızla barışın temini için adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorundaki amaç bu olmuştu. İyi bir netice aldık ama devamını sağlayamadık. Biz aracı olmuştuk, bundan sonraki süreçte de devamını istiyoruz. Suriye'ye tahıl gönderme noktasında bize gönderdikleri tahılları Suriye'ye ulaştırdık. Bu da Suriye yönetimini mutlu etti. Biz de Suriye halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanda bu imkanı aracılığımızla Ukrayna'dan elde etmesi insani bir görevdir.

"SİLAHLA HİÇBİR TARAF KAZANAMAZ"

Zelenski: Silahla hiçbir taraf kazanamaz. Ukrayna bağımsızlığını korudu, yüksek bir bedel ödedik. İnsanlarımızın hayatları pahasına oldu bu. Diplomasi adil bir barışa yol açtı. Biz güzel sözlerden bahsederken, bugün bu müzakerelerdeki hiçbir oyuncu barışın şartlarındaki kişiler esirleri görüşmüyor ama durum bunu haykırıyor. Orta Doğu'daki savaşta ne olursa olsun sıradan insanların evlerine dönmesi gerekiyor. Esarette olan binlerce insanlarımızı evlerine döndürmemiz lazım Eğer Putin savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce esir değişimi yapılmalı. Ve güvenlik garantilerini kim verecek. Bu korkunç savaşın tekrarlanmaması için gerekli. Rus ordusu bizi işgal ettiği için değil, her işgalde ciddi kayıp oluyor. Her insanını hayatı paha biçilemez. Onun için Avrupa ülkeleri bu umudu Ukrayna'ya verebilirdi ama maalesef AB'den de bu desteği duymuyoruz. Onlar bizim NATO üyeliğimizi desteklemiyor. Burada iki husus çok önemli. Güçlü Ukrayna ordusu, güçlü ülkelerin Ukrayna'da konuşlandırılması. Biz asker konuşlandırılmasını konuşabiliriz. sayın Erdoğan ile de bunu konuştuk. Bu savaşın dinamiği çok hızlandı. Güvenlik garantilerini anlamamız lazım. Ne kadar zor olsa da Ukrayna hiçbir zaman hukuki açıdan Ukrayna topraklarını Rusya'nın parçası olarak tanımayacaktır.