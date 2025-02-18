Rusya Ukrayna savaşı: Zelenskiy’den Ankara’da net mesaj: Savaşı bitirecek süreci ele aldık!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna-Rusya arasında başlayacak barış görüşmelerinin ardından Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Zelenskiy, ikili görüşmenin sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Ankara'da savaş hakkında net mesajlar veren Zelensky kritik görüşmede ''Savaşı bitirecek süreci ele aldık!'' şeklinde açıkladı. İşte Zelenskiy'nin açıklaması.

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