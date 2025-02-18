18 Şubat 2025, Salı
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Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'den kritik zirve sonrası önemli mesajlar! "Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi sona erdi. İki lider birazdan anlaşmalarının imza törenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Bu savaş artık sona ermelidir.' dedi.