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İşte Bolu'daki yangın felaketinin nedeni: Yağmurlama sistemi yok merdivenler baca görevi görmüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 16:17 Güncelleme: 23.01.2025 16:26
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İşte Bolu’daki yangın felaketinin nedeni: Yağmurlama sistemi yok merdivenler baca görevi görmüş

Bolu'da yaşanan yangın felaketi ile ilgili soruşturma sürerken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre yangın restorantın mutfak bölümünden başladı. Bina içinde bulunan yangın merdivenleri baca görevi görürken, oluşan duman bu yolla üst katlara taşındı. Ölümlerin birçoğu da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşandı. Yangının net sebebini ortaya koyması beklenen bilirkişi raporunun da kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

FACİADA YANGIN MERDİVENLERİ BACA GÖREVİ GÖRDÜ

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor.

Yangının başlangıç noktasının mutfak olduğu belirlendi (İHA)Yangının başlangıç noktasının mutfak olduğu belirlendi (İHA)

BAŞLANGIÇ NOKTASI MUTFAK YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOK
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yangın otelin restoranındaki mutfak bölümünde başladı. Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yağmurlama sisteminin olmadığı ve yangın sırasında merdivenlerin baca görevi görerek dumanı üst katlara taşıdığı öğrenildi (DHA)Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yağmurlama sisteminin olmadığı ve yangın sırasında merdivenlerin baca görevi görerek dumanı üst katlara taşıdığı öğrenildi (DHA)

MERDİVEN BACA GÖREVİ GÖRDÜ
Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu. Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü. Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi.

Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle olduğu tespit edildi (DHA)Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle olduğu tespit edildi (DHA)

ÖLÜMLERİN ÇOĞU KARBONMONOKSİT KAYNAKLI
Felakette 78 can kaybı var. Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı. Alevlerin sardığı binada, can havliyle camdan atlayarak yaşamını yitirenlerin sayısının da fazla olduğu ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için olay yerine mobil parmak izi cihazları getirildi. Felakete kurban verilenlerin kimlikleri bu yolla belirlendi ve cenazeler ailelerine teslim edildi.

Bilirkişi raporu sonrası felaketle ilgili detaylar netlik kazanacak (AA)Bilirkişi raporu sonrası felaketle ilgili detaylar netlik kazanacak (AA)

BİLİRKİŞİ RAPORU KISA SÜREDE ÇIKACAK
Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanların sorgularına henüz geçilmedi. Bu isimlerin felaketteki sorumlulukları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor. Gözaltına alınanlardan biri otelin müdürü, diğeri işletme müdürü bir diğeri ise elektrik teknisyeni... Tüm ayrıntılar titizlikle incelenirken, yangının neden çıktığı bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Felakete ilişkin bilirkişi raporu, yangının neden başladığını ortaya koyacak.

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