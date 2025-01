İşte Bolu’daki yangın felaketinin nedeni: Yağmurlama sistemi yok merdivenler baca görevi görmüş

Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle olduğu tespit edildi (DHA)

ÖLÜMLERİN ÇOĞU KARBONMONOKSİT KAYNAKLI

Felakette 78 can kaybı var. Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı. Alevlerin sardığı binada, can havliyle camdan atlayarak yaşamını yitirenlerin sayısının da fazla olduğu ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için olay yerine mobil parmak izi cihazları getirildi. Felakete kurban verilenlerin kimlikleri bu yolla belirlendi ve cenazeler ailelerine teslim edildi.