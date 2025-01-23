İşte Bolu’daki yangın felaketinin nedeni: Yağmurlama sistemi yok merdivenler baca görevi görmüş

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yağmurlama sisteminin olmadığı ve yangın sırasında merdivenlerin baca görevi görerek dumanı üst katlara taşıdığı öğrenildi (DHA)

MERDİVEN BACA GÖREVİ GÖRDÜ

Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu. Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü. Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi.