Mevsimsiz soğuklar yolda: Hava durumu şaşırtacak! Toz fırtınası ve yağmur yolda!
Türkiye, mayıs ayının ilk haftasında etkili olan sıcak hava akımlarıyla birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla karşılaştı. Ancak uzmanlar, özellikle batı bölgelerinde gözlenen bu artışın kısa süreli olduğunu belirtiyor. Ani sıcak-soğuk geçişlerinin yaşandığı bu döneme halk arasında "mevsimsiz soğuklar" denilirken, hafta sonundan itibaren etkili olması beklenen yeni hava sistemiyle sıcaklıkların yeniden düşeceği tahmin ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 07:51