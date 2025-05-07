Mevsimsiz soğuklar yolda: Hava durumu şaşırtacak! Toz fırtınası ve yağmur yolda!

Sıcak Hava Irak ve Suriye Üzerinden Geldi

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, doğu bölgelerde dün itibarıyla gözlenen sıcaklık artışının, Irak ve Suriye üzerinden gelen sıcak hava akışıyla ilişkili olduğunu belirtti. Batı illerinde ise kuzeyli yönlerden gelen ancak doğrudan değil, İtalya ve Yunanistan üzerinden dolanarak ulaşan bir hava akımı etkili oluyor.

"Bu durumun bugün de etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor" diyen Tek, şu an için aşırı bunaltıcı bir sıcaklık öngörülmediğini ifade etti.