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Mevsimsiz soğuklar yolda: Hava durumu şaşırtacak! Toz fırtınası ve yağmur yolda!

Türkiye, mayıs ayının ilk haftasında etkili olan sıcak hava akımlarıyla birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla karşılaştı. Ancak uzmanlar, özellikle batı bölgelerinde gözlenen bu artışın kısa süreli olduğunu belirtiyor. Ani sıcak-soğuk geçişlerinin yaşandığı bu döneme halk arasında "mevsimsiz soğuklar" denilirken, hafta sonundan itibaren etkili olması beklenen yeni hava sistemiyle sıcaklıkların yeniden düşeceği tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 07:51
Bahar değil resmen Afrika sıcakları! Hava durumu şaşırtacak: Toz fırtınası ve yağmur yolda! Pazar-pazartesiye dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış ve sert rüzgar bekleniyor. Özellikle doğu Marmara, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı ve Orta Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun batısında hava durumu yer yer riskli bir tablo çiziyor.

Bahar değil resmen Afrika sıcakları! Hava durumu şaşırtacak: Toz fırtınası ve yağmur yolda! Pazar-pazartesiye dikkat

Sağanak Yağış Yolda

Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yanı sıra Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bahar değil resmen Afrika sıcakları! Hava durumu şaşırtacak: Toz fırtınası ve yağmur yolda! Pazar-pazartesiye dikkat

Rüzgar Güney ve Ege'de Şiddetini Artıracak

Rüzgâr, Marmara'nın güneyi ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Hızı 40 ila 60 kilometre/saat arasında değişmesi beklenen rüzgârın çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikelere neden olabileceği ifade ediliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin özellikle açık alanlarda dikkatli olması gerekiyor.

Bahar değil resmen Afrika sıcakları! Hava durumu şaşırtacak: Toz fırtınası ve yağmur yolda! Pazar-pazartesiye dikkat

Hava Sıcaklığı Artıyor

Öte yandan hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde bahar havasını daha da belirgin hale getirecek.

Bahar değil resmen Afrika sıcakları! Hava durumu şaşırtacak: Toz fırtınası ve yağmur yolda! Pazar-pazartesiye dikkat

Sıcak Hava Irak ve Suriye Üzerinden Geldi

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, doğu bölgelerde dün itibarıyla gözlenen sıcaklık artışının, Irak ve Suriye üzerinden gelen sıcak hava akışıyla ilişkili olduğunu belirtti. Batı illerinde ise kuzeyli yönlerden gelen ancak doğrudan değil, İtalya ve Yunanistan üzerinden dolanarak ulaşan bir hava akımı etkili oluyor.

"Bu durumun bugün de etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor" diyen Tek, şu an için aşırı bunaltıcı bir sıcaklık öngörülmediğini ifade etti.

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