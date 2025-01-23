Bolu’daki Grand Kartal Oteli hakkında yeni detay! 3 şirket ölüm otelini sigortalamamış
Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yaktı. Ölüm otelinde çıkan yangında çoğu 6010 ile 1213 arasındaki odalarda konaklayan 79 kişi hayatını kaybetti. Felaketin adresi olan oteli, üç sigorta şirketinin sigortalamadığı ortaya çıktı.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketindeki kayıplar 7'den 70'e Türkiye'de herkesin canını yaktı.
Ölü sayısının 79'a çıktığı yangında sorumluluk sahibi olanlar hakkında soruşturmalar devam ediyor.
40 ODADA FACİA!
Ölüm otelindeki ihmaller, eksikler, hatalar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi, otelin arkasında itfaiyenin gireceği yol olmamasıydı. 40 km ötedeki Dörtdivan'dan gelen itfaiye ekipleri, 12 katlı binanın arka tarafına bu nedenle ulaşamadı. Pisti gören odalarda kalan birçok kişi hayatını kaybetti. 161 odadan, 6010 ile 1213 arasındaki odalarda kalan çoğu vatandaş faciadan sağ çıkamadı.
ÜÇ ŞİRKET OTELİ SİGORTALAMAMIŞ!
Yangının ardından oluşan maddi kayıp ve hayatını kaybedenler için akıllara ilk gelen soru da otelin sigortası olup olmadığıydı. Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin'in haberine göre üç sigorta şirketi oteli sigortalamamış.
Otelin mevcut sigorta şirketi ise Eureko Sigorta. Üç şirketin sigortalamamasının ardında dış cephesinin ahşap olması, riskli ve eski bir yapı olması var. Ayrıca 2015'teki düzenlemelerden önce yapılmış bir bina olmasının da etkili olduğu söyleniyor.
"SİSTEM VAR AMA ÇALIŞMAMIŞ"
Poliçenin kapsamı hakkında Eureko Sigorta'ya yakın kaynaklar şu değerlendirmede bulundu:
"Kapsamlı bir sigorta var otel için. Sadece bina sigortası değil. Küçük bir maliyeti olmayacak. 50-100 bin dolar gibi değil. Milyonlarca dolarları bulan bir maliyet söz konusu olabilir. Eureko Sigorta 25 yıldır bu oteli sigortalayan bir firma. Şirketin uzmanları her yenileme döneminde yangın ve diğer riskleri denetledi. Denetlemede çıkan raporlarda yangın konusunda gerekli ekipman ve sistemlerin olduğu da tespit edildi. Ancak anlaşılan bu sistemler var olmasına rağmen olay anında çalışmamış."
MEVCUT POLİÇE KAPSAMLI
Bina ve içindeki eşyalar ile birlikte misafirler de kapsam içinde. Otel Sorumluluk Sigortası, otel misafirlerinin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları da kapsıyor. Otel müşterilerinin profilinin yüksek gelirli olması da maliyetlerin yüksek olmasını beraberinde getirecek.
Bu anlamda açılacak davaların da yine uzun süreceği yönünde beklentiler var. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet genel şartlarında sigortanın amacı şöyle geçiyor: "Otellerin yaptığı sigortalar arasında yer alan Otel Sorumluluk Sigortası, otel misafirlerinin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları kapsıyor."
SİGORTA OTO KONTROL SAĞLAR
Sigorta sektörü temsilcileri de "Risk faktörlerini biz ölçebiliyoruz. Turizm veya sağlık bakanlığının denetimleri dışında sigorta sektörünün bir oto kontrol mekanizması olarak bu tür olaylarda etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bir yerin deprem ve buna benzer olaylarda ekspertiz raporlarının bir şekilde denetime fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Sektör temsilcileri bundan sonra otellerde bu tür kazaların yaşanmaması için aslında yasal düzenleme olmasının önemli olduğu kanaatinde. Yangınların önüne geçilmesinde 'sigortalı olma' aslında bir oto kontrol mekanizması sunuyor. Çünkü sigortalı olabilme aslında risklerin minimize edildiği anlamına geliyor.
OTELLER RİSKLİ İŞLETMELER ARASINDA
Otellerin aslında görülen yüzü lobi, koltuklar, restoran veya otel odasından ibaret. Ancak aslında otellerde risk barındıran birçok ekipman ve bölüm var. Depo, yakıt, jeneratör, yanıcı parlayıcı pek çok temizlik malzemesi, oda parfümü ve şampuan gibi kimyasallar. Mutfak, doğal gaz veya mutfak tüpleri gibi malzemeler de birer risk unsuru.
TEMEL RİSKLER NELER?
Yaşam maliyeti artışının tüketici harcamaları üzerindeki etkisi.
Otel enerji maliyetleri.
Koronavirüs ve gribi önlemek için hijyen.
Siber güvenlik.
Beklenmedik olaylar: Yangın, sel ve diğer doğal afetler, kar kaybı, terör saldırıları gibi. Her zaman ellerinin altında bir "İş Sürekliliği Planı" olması gerekliliği.
Tedarik ve tedarikçi riskleri: Otelin ihtiyaç duyduğu tedarik zincirinin yaşadığı problemler, başta öngörülmeyen maliyetler olmak üzere pek çok riski de barındırması.
Misafirler: Oteller tüm risk yönetimi protokollerine sahip olsa da bu durum potansiyel sorunlara neden olabilecek konuk davranışını kontrol edemez. Otel tarafından sağlanan her türlü hizmette misafirlerin bedeni ve maddi olarak zarar görmesi olasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi? 2025 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
- SGK girişi 1993-1997-2003-2007 olana emeklilik tablosu! Başlangıç gününe göre yaş grafiği oluştu
- Güneşe aldanmayın haritaya yansıdı: Kar, buzlanma, çığ alarmı! Meteoroloji 23 Ocak Perşembe hava durumu
- Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?
- Kimse bilmiyordu! Hayatımızdaki sır: Tabure deliği
- Squid Game 2. sezonun gizemli kahramanı: 222 numara kim?
- Her yerde taşıdığınız mikrop yuvası: Cep telefonunuzu böyle temizleyin
- Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında? Milan Skriniar nereli, hangi takımda oynuyor?
- EKPSS tercih takvimi ÖSYM | 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank'ta
- Koyu renkli giysiler canlılığını nasıl korur? Çamaşırların solmaması için tüyolar
- 2. Dünya Savaşı'nın en güçlü uçakları! Rakiplerine göz açtırmadılar: Almanya, ABD, İtalya...