Bolu’daki Grand Kartal Oteli hakkında yeni detay! 3 şirket ölüm otelini sigortalamamış

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

Beklenmedik olaylar: Yangın, sel ve diğer doğal afetler, kar kaybı, terör saldırıları gibi. Her zaman ellerinin altında bir "İş Sürekliliği Planı" olması gerekliliği.

Tedarik ve tedarikçi riskleri: Otelin ihtiyaç duyduğu tedarik zincirinin yaşadığı problemler, başta öngörülmeyen maliyetler olmak üzere pek çok riski de barındırması.

Misafirler: Oteller tüm risk yönetimi protokollerine sahip olsa da bu durum potansiyel sorunlara neden olabilecek konuk davranışını kontrol edemez. Otel tarafından sağlanan her türlü hizmette misafirlerin bedeni ve maddi olarak zarar görmesi olasıdır.