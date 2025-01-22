Kartalkaya'da ihmalle gelen facia! İşte geriye kalan sorular
Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yaktı. 76 canı hayattan koparan bakımsız ve denetimsiz oteldeki ihmaller zinciri facianın göz göre göre geldiğinin kanıtı oldu.
Bolu'nun kış turizmi bölgesi Kartalkaya'da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde, dün sabaha karşı saat 03.21'de yangın çıktı.
Yangın, mimari yapısı ağırlıklı olarak ahşap olan otelde hızla yayıldı. Alevler kısa sürede dış cepheyi sararken içeride de yoğun bir duman oluştu.
OTELDE CAN PAZARI YAŞANDI
Dışarıya açılan bir yangın merdiveni ve yangın söndürme sistemi bulunmayan otelde adeta can pazarı yaşandı. Bağırışlar ve sesler üzerine uyanan vatandaşlar otelin içini kaplayan dumanlar nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandı. Birçoğu pencerelere koştu. İlk anda panikle pencereden atlayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Bazı vatandaşlar ise can havliyle çarşafları birbirine bağlayarak pencereden inmeye çalıştı.
Olay anında cep telefonuyla kaydedilen bazı görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız, inemiyorum, yardım edin" diye feryat ettiği duyuldu. İhbar üzerine Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Sömestir tatili nedeniyle dolu olan ve kayıtlı 238 kişinin bulunduğu oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu 10 saatte kontrol altına alındı. Yaralılar bölgede kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Yangından yara almadan kurtulanlar ise geçici olarak bölgedeki diğer otellere yerleştirildi.
76 CANIMIZI KAYBETTİK!
Sabah'ta yer alan habere göre Yangının hemen ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy faciaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya, yangında 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "İlk ihbar saat 03.21'de alındı. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Yangında kusuru olan kim varsa mutlaka gereği yapılacak" dedi.
İdari tahkikatla ilgili çalışmayı en fazla 10 gün içinde tamamlayacaklarını bildiren Bakan Yerlikaya, kimlikleri belirlenen 45 kişinin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini söyledi.
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
Bir gece için otele 38 bin TL ödeyen tatilciler daha önce eksiklikleri bildirse de işletme hiçbirini dikkate almadı. Faciadan geriye "Otel bakımsız. Telesiyejde 3.5 saat mahsur kaldık. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, lütfen altyapınızı düzeltin" şikayetleri kaldı.
İŞTE FACİADAN GERİYE KALAN SORULAR
Yıldızlı lüks bir otelde yangın alarmı yok mu ya da neden çalışmadı?
Yangın söndürme sistemi niçin devreye girmedi?
Otelin dış cephesinde olması gereken yangın merdiveni niye yoktu?
İtfaiye ekipleri neden ihbardan 54 dakika sonra geldi?
Kayak turizminin merkezi olan Kartalkaya'da neden bir pilot itfaiye ekibi yoktu?
Aynı bölgede niye sağlık ve ambulans hizmeti yoktu?
Bir tarafı tamamen uçurum olan otelin yapımına kim izin verdi?
OTEL 1998'DE YAPILDI
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in sahibi Rizeli işadamı Mazhar Murtezaoğlu ilk olarak İsviçre'den ilham alarak 1978'de Kartal Otel'i yaptırdı. Ardından ise 1998'de Grand Kartal Otel'i inşa ettirdi. Otel 2015'te yenilendi. Otelin kurucusu Murtezaoğlu, 30 Nisan 2019'da hayatını kaybetti. Otelin şu anki sahibinin ise Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül olduğu belirtildi. Yarıyıl tatili sebebiyle doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine çıkan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı Grand Kartal Otel 161 oda ve 350 yatak kapasiteliydi. 7 lift, 7 yürüyen bant ve 20 kilometrelik pisti de bulunan otelin hafta içi fiyatları 23 bin, hafta sonu fiyatları ise 30 bin TL civarındaydı.