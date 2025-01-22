Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! İşte geriye kalan sorular

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

Olay anında cep telefonuyla kaydedilen bazı görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız, inemiyorum, yardım edin" diye feryat ettiği duyuldu. İhbar üzerine Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Sömestir tatili nedeniyle dolu olan ve kayıtlı 238 kişinin bulunduğu oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu 10 saatte kontrol altına alındı. Yaralılar bölgede kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Yangından yara almadan kurtulanlar ise geçici olarak bölgedeki diğer otellere yerleştirildi.