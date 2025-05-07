Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler
Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon savaşa neden oldu. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan'da altı bölgenin hedef alındığı belirtildi. Pakistan ise Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İşte iki nükleer gücün savaşından ilk kareler…
Giriş Tarihi: 07.05.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 07:04