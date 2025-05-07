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Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler

Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon savaşa neden oldu. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan'da altı bölgenin hedef alındığı belirtildi. Pakistan ise Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İşte iki nükleer gücün savaşından ilk kareler…

Giriş Tarihi: 07.05.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 07:04
Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler

Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler

İşte iki nükleer gücün savaşından ilk kareler…

Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler

Muzafferabad kentinde elektrik kesintisi yaşandı.

Hindistan - Pakistan savaşı başladı! İşte bölgeden ilk görüntüler

Muzafferabad kentinde elektrik kesintisi yaşandı.

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