Bolu Kartakaya’daki ölüm otelinde Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti!

Kartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

BABA GÜLTEKİN'İ BAKAN KACIR TESELLİ ETTİ

Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Yüksel Gültekin, yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin ve torunlarını kaybetti.

Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini beklerken, bir süre sonra aile fertlerinin yaşamını yitirdiği haberini aldı.

Yüksel Gültekin'i incelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır teselli etti.