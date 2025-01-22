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Bolu Kartakaya'daki ölüm otelinde Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti!

Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciasında 76 kişi yaşamını yitirdi. Facia sonrası acı detaylar ortaya çıkarken, yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:08
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Bolu Kartakaya’daki ölüm otelinde Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, otelde konaklayan 237 misafirden 76 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin'in üç çocuğu, eşi ve ailesinden 9 kişinin daha olduğu öğrenildi.

Kartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybettiKartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

ANNESİNDEN HELALLİK ALMIŞ

Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.

Zehra Sena Gültekin'in eşi Bilal Gültekin'in de eski THY çalışanı olduğu belirtilirken, Gültekin ailesinden toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Kartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybettiKartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

BABA GÜLTEKİN'İ BAKAN KACIR TESELLİ ETTİ

Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Yüksel Gültekin, yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin ve torunlarını kaybetti.

Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini beklerken, bir süre sonra aile fertlerinin yaşamını yitirdiği haberini aldı.

Yüksel Gültekin'i incelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır teselli etti.

Kartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybettiKartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybettiKartalkaya'da meydana gelen yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya'da bulunan kayak merkezinde gece saat 3 sularında çıkan yangın sonrasında 238 müşteriden 76 kişi hayatını kaybetti 51 kişi yararlandığı belirlendi. Gece yarısı başlayan yangın sonrasında ise binanın ahşap dış cephesi küle dönerken otelin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

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