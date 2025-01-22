Bolu Kartakaya’daki ölüm otelinde Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, otelde konaklayan 237 misafirden 76 kişi yaşamını yitirdi.
AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin'in üç çocuğu, eşi ve ailesinden 9 kişinin daha olduğu öğrenildi.
ANNESİNDEN HELALLİK ALMIŞ
Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.
Zehra Sena Gültekin'in eşi Bilal Gültekin'in de eski THY çalışanı olduğu belirtilirken, Gültekin ailesinden toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
BABA GÜLTEKİN'İ BAKAN KACIR TESELLİ ETTİ
Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Yüksel Gültekin, yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin ve torunlarını kaybetti.
Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini beklerken, bir süre sonra aile fertlerinin yaşamını yitirdiği haberini aldı.
Yüksel Gültekin'i incelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır teselli etti.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Bolu Kartalkaya'da bulunan kayak merkezinde gece saat 3 sularında çıkan yangın sonrasında 238 müşteriden 76 kişi hayatını kaybetti 51 kişi yararlandığı belirlendi. Gece yarısı başlayan yangın sonrasında ise binanın ahşap dış cephesi küle dönerken otelin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.