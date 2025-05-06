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CANLI | Asya'da korkunç gece! Hindistan- Pakistan savaşında bilanço ağırlaşıyor: 8 ölü 35 yaralı

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 23:06 Güncelleme: 07.05.2025 03:06
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Hindistan’dan Pakistan’a saldırı!

Hindistan-Pakistan geriliminde sıcak dakikalar yaşanıyor. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan ordu sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre 8 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Hindistan'dan yapılan açıklamada da ise 9 noktanın hedef alındığı bildirildi. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 Hint uçağının düşürüldüğü ifade edildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

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Dünya, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimine odaklanırken beklenen savaş resmen başladı. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı. Pakistan, saldırıya yanıt verileceğini duyurdu. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.

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02:16 07 Mayıs 2025

8 ÖLÜ 35 YARALI

Pakistan Ordu Sözcüsü'nde yapılan açıklamada, Hindistan’ın "Sindoor Operasyonu" kapsamında düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. 

 

01:39 07 Mayıs 2025

5 HİNDİSTAN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan Savunma Bakanı Hindistan'a ait 5 uçağın düşürüldüğünü duyurdu. 

 

 

01:22 07 Mayıs 2025

HİNDİSTAN'A AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan devlet televizyonu PTV News'a konuşan kaynaklar, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.

Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin detay verilmedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldı.

 

01:14 07 Mayıs 2025

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: SALDIRILARA KARŞILIK VERME HAKKINA SAHİBİZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.

Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

 

01:06 07 Mayıs 2025

A HABER PAKİSTAN'DAN CANLI YAYINDA

A HABER PAKİSTAN'DA CANLI YAYINDA

Gazeteci Fakhar Ur Rahman, A Haber canlı yayınına bağlanarak detayları aktardı. Fakhar Ur Rahman, “Pakistan Askeri Sözcü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Pakistan’a üç füze ile üç hedefi vurdu. Bu füzeler Pakistan kontrol altındaki Keşmir bölgesi ve bir camiye Hindistan tarafından füze ile hedef alındı. Füze saldırısı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bir kadın ve erkeğin yaralı olduğu konusunda askeri yetkililer tarafından bilgiler geldi. Pakistan’da şu anda saat gece 02.00. Bu saldırılar yaklaşık 20 dakika önce meydana geldi. Tam o sırada bu uyku zamanı oluyor. Bir çok insan yatağında olmuş oluyor. Dolayısıyla bilgiler şu anda karmakarışık. Pakistan Ordu Sözcüsü bilgilerin toplandığını ne kadar can kaybı olduğunu konusunda net bilgileri daha sonradan paylaşacak. Pakistan’ın Hindistan’da hangi hedeflere bulunduğuna dair şu an elimizde bir bilgi yok ancak dediğimiz gibi Pakistan halkı şu anda uyanmış durumda. Herkes televizyon ve sokaklarda savaş başladı mı? sorusu herkesin ağzında büyük bir panik havası yaşanıyor şu anda." dedi. 

 

01:00 07 Mayıs 2025

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

 

00:51 07 Mayıs 2025

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TELEFON

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

00:34 07 Mayıs 2025

PAKİSTAN'DA CAMİ BOMBALANDI

PAKİSTAN'DA CAMİ BOMBALANDI İMAM ŞEHİT OLDU!

 

Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılardan biri Mescid-i Tayyib Camisi’ni hedef aldı; cami ağır hasar alırken imam şehit oldu. Pakistan, saldırılara kendi belirleyeceği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

00:23 07 Mayıs 2025

TRUMP: UTANÇ VERİCİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği saldırıları yeni öğrendik, bu gerçekten utanç verici bir durum. Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum."  ifadelerine yer verdi. 

 

 

00:07 07 Mayıs 2025

ÖLÜ VE YARALILAR VAR MI?

Pakistan Ordu Sözcüsü, "Hindistan’ın saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Bir camiye siviller içindeyken saldırı düzenlendi, bu alçakça ve utanç verici bir eylemdir." ifadelerine yer verdi. 

00:04 07 Mayıs 2025

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça ve gizli" şeklinde niteleyerek kınadı.

Asif, Hindistan'ın saldırılarına "daha büyük güçle" karşılık vereceklerini belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri ise saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Güvenlik yetkilileri, Hindistan'ın söz konusu saldırıda sivilleri "kasten hedef aldığını" savundu.

23:51 06 Mayıs 2025

HİNDİSTAN ORDUSU KEŞMİR'DEKİ "HEDEFLERE" ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.

23:34 06 Mayıs 2025

UÇAKLAR BÖLGEDEN AYRILIYOR

Pakistan hava sahasına giren uçaklar geri dönüyor. 

UÇAKLAR BÖLGEDEN AYRILIYOR
23:19 06 Mayıs 2025

HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.

 

 

23:07 06 Mayıs 2025

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI!

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A ÜÇ KOLDAN ASKERİ SALDIRI!

Hindistan-Pakistan geriliminde yeni gelişme yaşandı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada 'Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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