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Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 18:47 Güncelleme: 25.12.2024 19:58
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Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Kalıcı olan yarınlara, akıl, ruh moral ve köklerden mesaj ileten sadece kültür sanat eserlerdir. Medeniyetimiz tarih boyunca örnek oldu. Sanatçılarımız bizim nazarımızda büyük insanlardır. Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır' dedi. Öte yandan program sonunda sanatçılar ve zanaatkarlar kültür sanat büyük ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: AYRIM YAPMAKSIZIN HER SANATÇI BAŞIMIZIN TACIDIR

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"8 AYRI DALDA ÖDÜL GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine sizler hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ödüllerini birazdan tevdi edeceğimiz sanatçıları ve ilim insanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmaların Mevla'mdan başarılar diliyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyorum. Dünyanın önde gelen Türkologlarından olan Gönül Tekin hocamız önemli çalışmalara imza attı. Harvard Üniversite'sinde Osmanlı Türkçesi dersi veren Gönül Tekin, Batı'da Türkoloji çalışmalarının önünü açtık. Nice abide isimlerin eserlerini disiplinler bakış açısıyla ele aldı. Bilim, kültür ve fikir dünyamızı eserleri ile aydınlatan sanatkar ve zanatklarlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın sosyal medya paylaşımı: 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyor, Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ’i bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın sosyal medya paylaşımı: 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyor, Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ’i bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum.

Prof. Dr. Günay Kut Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu. Türkoloji müktesebatına önemli eserler sundu. Her iki hocamızı tebrik ediyorum. Edebiyat ödülünü Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz. Yazı ve fikir hayatında başarılarının devamını diliyorum. Müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Özhan klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Türk sanat ve tasavvufi dünyamıza önemli eserler kattı. Örnek bir sanatçı emsal bir şahsiyet nasıl olur herkese gösteren Özhan'ı kutluyorum.

Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)

Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum.

Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum.

Kütüphaneleri nefes alan bir yapıya kavuşturmak toplumun istifadesine sunmak milli benliğimizin devamı için vazgeçilmezimizdir.

Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)

"VASAT MALZEMEDEN KALİTELİ İŞ ÇIKMAZ"
Kalıcı olan yarınlara, akıl, ruh moral ve köklerden mesaj ileten sadece kültür sanat eserlerdir. Medeniyetimiz tarih boyunca örnek oldu. Sanatçılarımız bizim nazarımızda büyük insanlardır. Her sanatçı başımızın tacıdır"

Bu yılki zarafetler ödülümüzü Sayın Salih Balakbabalar'a takdim ediyoruz. Hat, tezginat, ahşap oyma ve sedef işçiliği gibi geleneksel sanatlarımızı kendi üslubuyla harmanlayıp, özgün ve modern bir çizgiye taşıyan Salih Hocamızın birçok eseri yurt içi ve yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda sergileniyor. Altın, gümüş, sedef, ahşap, fil dişi ve pirinç gibi malzemelerle, hat sanatı ve Türk tezginatının en nadide eserlerine hayat veren kıymetli sedefkarımızı yürekten tebrik ediyorum. Geleneksel sanatlarımıza yaptığı eşsiz katkılar için kendisine teşekkür ediyorum.

Bu yılki vefa ödülümüzün sahibi, Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ. 1958'den ebediyete irtihal ettiği 2009 yılına kadar sinema çalışmalarını sürdüren Halit Refiğ, yarım asırlık sanat hayatında danışman, senarist, yapımcı ve yönetmen olarak Türk sinemasına kıymetli eserler kazandı. Halit Refik, öncüsü olduğu Ulusal Sinema Hareketi ile Türk sinemasının yerli ve milli değerler üzerine bina edilmesinde ses getiren, adeta çığır açan işlere imza atmıştır. Batıya esas alan sinema anlayışını yalnızca filmleriyle değil, kitaplarıyla da eleştiren Halit Refiğ, Türk sinemasının merkezine kendi tarihimizin ve kültür insanları yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Her alanda olduğu gibi Kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor, bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz.

Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazanan sanatçılarımızı, hocalarımızı, zanaat erbabımızı bir kez daha tebrik ediyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımızı ifade ediyorum. Geçmişte bu ödüllere layık görülen ve bugün aramızda olmayan kültür ve sanat şükranlarımızı da bu vesileyle, minnetle iade ediyorum. Değerli misafirler, kalıcı olan yarınlara akıl, ruh, moral ve köklerden mesaj ileten sadece ve sadece kültür-sanat eserleridir. Atalarımız şu veciz cümleyi ilim, fikir ve sanat dünyamıza adeta hediye etmiştir. Kemalet ile kemalat olmaz. Siyasette, iş hayatında, eğitimde, aile ve sosyal yaşantımızda rehber edinmemiz gereken bu sözü pek tabii kültür ve sanat faaliyetlerimizde de kılavuz olarak belirlemek önem arz ediyor. Şu hususu sizler de çok iyi biliyor, görüyor, tecrübe ediyorsunuz. Vasat malzemeden kaliteli iş asla çıkmaz. Biz elhamdülillah bu açıdan nasipli bir milletiz. Yalnızca ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın her bir köşesi Türk ve İslam medeniyetinden neşet eden kültür hazinesiyle mümtaz eserlerle önder şahsiyetlerle dolu. Müzikte, mimaride, edebiyatta, bilim, kültür ve sanatın pek çok branşında asırlar boyunca ortaya koyduğumuz eserlerle dünyamızdan çıkardığımız bilim ve kültür insanlarıyla güçlü bir medeniyetin devamı. Bugünkü gençlerimizin asla unutmaması gereken hususlardan biri de işte bu medeniyetin daha 3 asır öncesine kadar ilim ve sanatta diğer milletlere ilham veren örnek işlere imza atmış olmasıdır. Bilim ve kültür erbabımızın çalışmalarıyla bu mirası ihya etmek, zenginleştirmek ve geleceği çok güçlü bir şekilde kucaklamak zorundayız. Bu noktada her birinize, her birimize önemli vazifeler düşüyor. İçine sirayet ettiği her bünyeyi teklifleştiren neoliberal kültür akımlarının ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artırdığını görüyoruz. Bunun için tarihten süzülüp gelen gelenekli sanatlarımızı muhafaza etmeli, ilmi ve kültürel çalışmalarımızı günümüzün sunduğu imkanlarla çok daha ileri noktalara taşımalıyız. Marifet iltifata tabidir. Cesuruyla düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerimizi işte bu amaç doğrultusunda geçmişten aldığımız ışıkla geleceği aydınlatmak üzere icra ediyoruz.

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