Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır

Başkan Erdoğan, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' töreninde konuştu (Foto: AA)

"VASAT MALZEMEDEN KALİTELİ İŞ ÇIKMAZ"

Kalıcı olan yarınlara, akıl, ruh moral ve köklerden mesaj ileten sadece kültür sanat eserlerdir. Medeniyetimiz tarih boyunca örnek oldu. Sanatçılarımız bizim nazarımızda büyük insanlardır. Her sanatçı başımızın tacıdır"

Bu yılki zarafetler ödülümüzü Sayın Salih Balakbabalar'a takdim ediyoruz. Hat, tezginat, ahşap oyma ve sedef işçiliği gibi geleneksel sanatlarımızı kendi üslubuyla harmanlayıp, özgün ve modern bir çizgiye taşıyan Salih Hocamızın birçok eseri yurt içi ve yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda sergileniyor. Altın, gümüş, sedef, ahşap, fil dişi ve pirinç gibi malzemelerle, hat sanatı ve Türk tezginatının en nadide eserlerine hayat veren kıymetli sedefkarımızı yürekten tebrik ediyorum. Geleneksel sanatlarımıza yaptığı eşsiz katkılar için kendisine teşekkür ediyorum.

Bu yılki vefa ödülümüzün sahibi, Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ. 1958'den ebediyete irtihal ettiği 2009 yılına kadar sinema çalışmalarını sürdüren Halit Refiğ, yarım asırlık sanat hayatında danışman, senarist, yapımcı ve yönetmen olarak Türk sinemasına kıymetli eserler kazandı. Halit Refik, öncüsü olduğu Ulusal Sinema Hareketi ile Türk sinemasının yerli ve milli değerler üzerine bina edilmesinde ses getiren, adeta çığır açan işlere imza atmıştır. Batıya esas alan sinema anlayışını yalnızca filmleriyle değil, kitaplarıyla da eleştiren Halit Refiğ, Türk sinemasının merkezine kendi tarihimizin ve kültür insanları yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Her alanda olduğu gibi Kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor, bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz.