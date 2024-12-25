Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Kalıcı olan yarınlara, akıl, ruh moral ve köklerden mesaj ileten sadece kültür sanat eserlerdir. Medeniyetimiz tarih boyunca örnek oldu. Sanatçılarımız bizim nazarımızda büyük insanlardır. 'Ayrım yapmaksızın her sanatçı başımızın tacıdır' dedi. Öte yandan program sonunda sanatçılar ve zanaatkarlar kültür sanat büyük ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

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