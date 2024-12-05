Yılın son MGK’sı toplanıyor! Ana gündem Suriye

Suriye'de muhalif gruplar ile rejim arasında başlayan ve giderek şiddetlenen çatışmaların Türkiye'ye olası etkileri ile istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırıları masaya yatırılacak.

Alınan ve alınacak önlemler müzakere edilecek.

MGK'nın ana gündemi Suriye

ANA GÜNDEM SURİYE!

Toplantının ana gündeminin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkilerinin ele alınacağı yılın son MGK'sında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak. Kurulda Suriye'deki yeni durum sebebiyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar da ele alınacak.

Zap'ta terör kilidi kapandı

ZAP'TA TERÖR KİLİDİ KAPANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen hafta Zap'ta terör kilidinin kapandığını açıkladı. Terör örgütüne büyük darbe indirilse de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede terör yuvalarını tek tek temizliyor, bölgede kalan ve sızmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında izlenecek yol haritasının da MGK da ele alınması öngörülüyor.

Katil İsrail Gazze'de soykırımını sürdürüyor

SİYONİST İSRAİL'İN SOYKIRIMI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma varan eylemler, Türkiye'nin insanlık suçlarına karşı başlattığı girişimler ve aldığı önlemler de MGK da görüşülecek. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulunulması bekleniyor.

Milli Muharip Uçak Kaan



YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

TSK bölgesinde artan risk ve tehditlere karşı yeni silah sistemleriyle daha da güçlenecek. Bu kapsamda özellikle hava gücünün güçlendirilmesi noktasında adımlar atılıyor.

Toplantıda, Milli Muharip Uçak KAAN ve eğitim uçağı Hürjet önceliklendirilse de bu uçaklar kullanıma tamamen hazır olana kadar envantere alınması planlanan F-16, Eurofighter ve F-35'lerle ilgili son durumun ele alınması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Ege'deki konular ile Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de MGK gündeminde yer alması bekleniyor.