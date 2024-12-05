Yılın son MGK’sı toplanıyor! Ana gündem Suriye
Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Külliye’de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyor. Öte yandan İsrail'in katliamları ve yeni silah sistemlerinin de masada olacağı belirtildi.
Suriye'de muhalif gruplar ile rejim arasında başlayan ve giderek şiddetlenen çatışmaların Türkiye'ye olası etkileri ile istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırıları masaya yatırılacak.
Alınan ve alınacak önlemler müzakere edilecek.
ANA GÜNDEM SURİYE!
Toplantının ana gündeminin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkilerinin ele alınacağı yılın son MGK'sında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak. Kurulda Suriye'deki yeni durum sebebiyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar da ele alınacak.
ZAP'TA TERÖR KİLİDİ KAPANDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen hafta Zap'ta terör kilidinin kapandığını açıkladı. Terör örgütüne büyük darbe indirilse de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede terör yuvalarını tek tek temizliyor, bölgede kalan ve sızmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında izlenecek yol haritasının da MGK da ele alınması öngörülüyor.
SİYONİST İSRAİL'İN SOYKIRIMI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma varan eylemler, Türkiye'nin insanlık suçlarına karşı başlattığı girişimler ve aldığı önlemler de MGK da görüşülecek. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulunulması bekleniyor.
YENİ SİLAH SİSTEMLERİ
TSK bölgesinde artan risk ve tehditlere karşı yeni silah sistemleriyle daha da güçlenecek. Bu kapsamda özellikle hava gücünün güçlendirilmesi noktasında adımlar atılıyor.
Toplantıda, Milli Muharip Uçak KAAN ve eğitim uçağı Hürjet önceliklendirilse de bu uçaklar kullanıma tamamen hazır olana kadar envantere alınması planlanan F-16, Eurofighter ve F-35'lerle ilgili son durumun ele alınması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Ege'deki konular ile Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de MGK gündeminde yer alması bekleniyor.