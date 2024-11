Bakan Göktaş’tan her alanda güçlü kadın vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yapay zeka ve teknoloji alanlarında kadınların aktif roller üstlenmesinin dijitalleşen dünyada Türkiye'nin gelişimini hızlandıracağına inanıyoruz." dedi.



Bakan Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesi'nde "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, teknoloji, inovasyon ve yapay zeka alanlarının, kadınların aktif katılımı ile nasıl güç kazanacağını konuşup istişare edeceklerini söyledi.



Türkiye'de kadınların Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen devrim niteliğinde reformlarla güçlendiğini belirten Göktaş, "Yapay zeka ve teknoloji alanlarında kadınların aktif roller üstlenmesinin dijitalleşen dünyada Türkiye'nin gelişimini hızlandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.



Göktaş, günümüzde yapay zekanın sunacağı imkanların büyük merak uyandırdığını, bunun hız, erişilebilirlik ve çeşitlilik gibi imkanlar sağlarken kadın-erkek eşitsizliği, haksız rekabet, bilgi kirliliği ile doğru bilginin önüne geçme gibi riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. "Bu risklerin en aza indirilmesi için, yapay zeka teknolojilerinin şeffaf, adil ve erişilebilir bir şekilde geliştirilmesi büyük bir önem taşıyor." diyen Göktaş, gelişen teknolojinin yanlış eller tarafından kullanılmasının yeni şiddet türlerinin ortaya çıkma ihtimalini de artırdığını dile getirdi.



Bakan Göktaş, "Gazze'de, Lübnan'da uzaktan kumanda edilen telefon gibi dijital aygıtların silah olarak kullanılmalarına şahit olduk. Bu yıkıcı gelişmeler karşısında, insanlık onurunu ve barışı savunmak adına Filistin halkının her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. İsrail yönetiminin Filistin halkına, özellikle kadınlara ve çocuklara zulmünü asla kabul etmeyeceklerine dikkati çeken Göktaş, teknolojinin ve yapay zekanın insan hayatını koruma ve iyileştirme amacıyla kullanıldığı bir dünya için dayanışmayı sürdüreceklerini bildirdi.



Göktaş, gelecek 20 yılda çalışma şekillerinin çarpıcı şekilde değişeceğini belirterek, "Yeni iş tanımları, kariyer rotaları yaşam şekillerimizi yeniden tanımlayacak. Bu süreçte, yaratıcılık, adaptasyon ve yaşam boyu öğrenme becerileri, insanların ve toplumların başarısında belirleyici unsur olacak. Bu noktada kadınların dijital okuryazarlık ve teknolojik becerilerinin artırılması büyük bir önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.



"21. YÜZYILDA MESLEKLERİN YÜZDE 75'İNİN STEM ALANLARINDA OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR"

Dünyada kadınların ileri teknolojilerin alt yapısını teşkil eden, "STEM" olarak tanımlanan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yüzde 30, yapay zeka iş gücünde ise yüzde 26 oranında yer aldığını aktaran Göktaş, Türkiye'deki kadınların bu alandaki temsil oranının ise yüzde 20 düzeyinde seyrettiğini anlattı.



"21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullanan Göktaş, geçen yılın ekim ayında başlattıkları "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı"yla 400 kadının yeteneklerini geliştirmelerine destek olduklarını kaydetti.



Bakan Göktaş, kadınların dijital teknolojilerle sağlık, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralayacağına inandıklarını dile getirerek, temiz teknoloji alanında kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırmaya yönelik TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde bir çalışmaya da imza attıklarını söyledi.



"SADECE DİJİTAL DÜNYADA DEĞİL, HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ KADINLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

Kadın girişimcilerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından yatırıma hazırlık seviyelerine göre yenilikçi iş fikirlerini 4 kategoride ödüllendireceklerine dikkati çeken Göktaş, böylece temiz teknoloji alanında girişimci kadınların sadece ülkede değil, uluslararası piyasada da güçlü bir şekilde yer alabileceklerini anlattı.



Bakan Göktaş, teknoloji ve yapay zekanın birçok sektörde köklü değişimlere yol açtığını ifade ederek, "Bu dönüşüm sürecine, kadınların da dahil olması, teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinmesi, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık açısından büyük önem taşıyor. Yapay zeka çağında sadece dijital dünyada değil, her alanda daha güçlü kadınlar görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN