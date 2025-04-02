ATV/A Haber’i hedef alan Özel’e Özgöker’den yanıt: Boykot düşmana yapılır

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP'nin "sokak çağrıları" yaptığını belirten sunucu Altınok, ise şimdi de yerli markalara boykot çağrıları yapıldığını vurguladı. ATV'de yayınlanan derbi maçı üzerinden yapılan boykot çağrısına ilişkin "Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefette bunu yapıyorlarsa, iktidarda ne yaparlar?" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özgöker ise boykot kavramına ilişkin akademik açıdan değerlendirmelerde bulundu. Özgöker, "Boykot dediğimiz şey ise düşman devletin firmalarına karşı yapılan bir şeydir. Tamamen düşmana karşı uygulanır, yani kendi firmasına, kendi milli üreticisine karşı bir boykot uygulanmaz" diye konuştu.

"TARİHTE BÖYLE BİR ÖRNEK YOK"

Özgöker, devletler arasındaki ekonomik yaptırımları değerlendirerek, ambargo ve ablukanın devletler arası uygulanan stratejiler olduğunu, boykotun ise düşman devletin firmalarına karşı gerçekleştirildiğini belirtti. Bu tür yaptırımların düşman olarak görülen ülkelere karşı uygulandığını vurgulayan Özgöker, uluslararası düzeyde bir devletin kendi firmalarına karşı boykot uygulamasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

"BOYKOT DÜŞMAN DEVLETLERE KARŞI EKONOMİK BİR TEPKİDİR"

Tarihten örnekler veren Özgöker, 1945'te Almanya'nın işgal edilmesiyle Berlin'in dört ayrı bölgeye ayrıldığını, Berlin'in Rus işgal bölgesinde kalan halkının Rus mallarını boykot ederek Amerikan ve İngiliz bölgelerinden alışveriş yaptığını hatırlattı. Ancak bu durumun Rusya tarafından abluka ile karşılandığını ve Amerika'nın Berlin'e havadan yardım yaptığını belirtti. Bu örnek üzerinden boykot ve abluka arasındaki farkları açıklayan Özgöker, boykotun düşman bir devlete karşı yapılan ekonomik bir tepki olduğunu yineledi.