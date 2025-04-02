ATV/A Haber’i hedef alan Özel’e Özgöker’den yanıt: Boykot düşmana yapılır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasının ardından yaptığı sokak çağrılarıyla marjinal örgütleri harekete geçirmesinin ardından, şimdi de Türkiye ekonomisini hedef alarak yerli ve milli markalara karşı boykot çağrısında bulundu. Bu çağrılar karşılık bulmayınca, bu kez de ATV ve A Haber'i hedef aldı. A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuşan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, 'Boykot düşmana yapılır ' diyerek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP'nin "sokak çağrıları" yaptığını belirten sunucu Altınok, ise şimdi de yerli markalara boykot çağrıları yapıldığını vurguladı. ATV'de yayınlanan derbi maçı üzerinden yapılan boykot çağrısına ilişkin "Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefette bunu yapıyorlarsa, iktidarda ne yaparlar?" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özgöker ise boykot kavramına ilişkin akademik açıdan değerlendirmelerde bulundu. Özgöker, "Boykot dediğimiz şey ise düşman devletin firmalarına karşı yapılan bir şeydir. Tamamen düşmana karşı uygulanır, yani kendi firmasına, kendi milli üreticisine karşı bir boykot uygulanmaz" diye konuştu.
"TARİHTE BÖYLE BİR ÖRNEK YOK"
Özgöker, devletler arasındaki ekonomik yaptırımları değerlendirerek, ambargo ve ablukanın devletler arası uygulanan stratejiler olduğunu, boykotun ise düşman devletin firmalarına karşı gerçekleştirildiğini belirtti. Bu tür yaptırımların düşman olarak görülen ülkelere karşı uygulandığını vurgulayan Özgöker, uluslararası düzeyde bir devletin kendi firmalarına karşı boykot uygulamasının söz konusu olamayacağını ifade etti.
"BOYKOT DÜŞMAN DEVLETLERE KARŞI EKONOMİK BİR TEPKİDİR"
Tarihten örnekler veren Özgöker, 1945'te Almanya'nın işgal edilmesiyle Berlin'in dört ayrı bölgeye ayrıldığını, Berlin'in Rus işgal bölgesinde kalan halkının Rus mallarını boykot ederek Amerikan ve İngiliz bölgelerinden alışveriş yaptığını hatırlattı. Ancak bu durumun Rusya tarafından abluka ile karşılandığını ve Amerika'nın Berlin'e havadan yardım yaptığını belirtti. Bu örnek üzerinden boykot ve abluka arasındaki farkları açıklayan Özgöker, boykotun düşman bir devlete karşı yapılan ekonomik bir tepki olduğunu yineledi.
"BU ÇAĞRILAR ÜÇ İHLAL BARINDIRIYOR"
Hukuki açıdan da boykot çağrılarının sakıncalarına dikkat çeken Özgöker, Ceza hukukunun halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmeyi yasakladığını, ticaret hukukunun markaları haksız rekabetten koruduğunu ve rekabet hukukunun bir firmanın piyasa dışına itilmesini engellediğini söyledi. Türk Ticaret Kanunu ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu belirten Özgöker, boykot çağrılarının ekonomik suç, ceza suçu ve rekabet hukuku ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Bu durumun ciddi sonuçları olabileceğini vurgulayan Özgöker, bu tür yanlış uygulamalardan dönülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
"BUNLARI DA MI SORAMAYACAĞIZ"
Konuya ilişkin konuşan bir diğer isim ise program sunucusu Melih Altınok oldu. A Haber canlı yayınında gündeme yönelik konuşan Altınok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ATV'yi boykot ediyoruz" söylemlerine yanıt vererek, sert eleştirilerde bulundu. "ATV bize kötülük yapıyor" diyen Özel'e eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "Savcılığın iddialarını soruyoruz" diyerek yanıt veren Altınok, "Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız?" dedi.
ATV'de yayınlanan derbi maçı üzerinden yapılan boykot çağrısına ilişkin ise "Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefette bunu yapıyorlarsa, iktidarda ne yaparlar?" ifadelerini kullanan Altınok, "'ATV bize kötülük yapıyor' diyorlar! Savcılık belediye başkanınız hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, tutuklanmış. Biz de savcılığın iddialarını soruyoruz, işin gargaraya getirilmesine izin vermiyoruz. Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız?" diye konuştu.
"BİZ SAVCILIĞIN İDDİALARINI SORUYORUZ"
"Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefetteyken bunları yapıyorlarsa, iktidara geldiklerinde ne yapacaklar?" diyen Aktınok, Özel'in 'ATV bize kötülük yapıyor' iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturmasının başlatıldığını savcılığın iddialarını kendilerine sorduklarını hatırlatan Altınok, "Biz savcılığın iddialarını soruyoruz, işin gargaraya getirilmesine izin vermiyoruz. Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız? Sizin kanallarınız gibi, sustalı maymun misali sizin dediklerinizi tekrar mı etmek zorundayız? Bu nasıl bir mantık?" şeklinde konuştu.
"BU YAPTIKLARININ ALTINDA KALACAKLAR"
Gazeteci Melih Altınok, A Haber canlı yayınında CHP'nin politikalarını sert sözlerle eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medyaya yönelik boykot çağrıları ve toplumu ayrıştırıcı söylemleri hakkında konuşan Altınok, "Bunlar cami duvarına da işediler. Bunu mecazi anlamda söylemiyorum, gerçekten yaptılar! Türkiye'yi sürüklemek istedikleri noktada 'yıkın, geçin' dediler, çocukların arkasına saklandılar. Ama altında kalacaklar!" şeklinde konuştu.
CHP'nin medya kuruluşlarını, gazetecileri ve kurumları tehdit ettiğini belirten Altınok, "Bu ağır ithamların, toplumu ayrıştırmanın, insanları hedef göstermenin hesabını Özgür Özel verecek. Bunlar basit şeyler mi? Çıkıp insanları, gazetecileri, kurumları tehdit ediyor! Bunu neye dayanarak yapıyor? Bu ülkede hukuk yok mu?" diyerek tepki gösterdi.
"BUNUN ADI FAŞİZMDİR!"
CHP'nin baskıcı tutumuna karşı hukuk mekanizmasının devreye girmesi gerektiğini söyleyen Altınok, "Ben bunların binde birini ona söylesem mutlaka bir karşılığı olur. Ama artık bunların da bir karşılığı olmalı! Çünkü bunun adı faşizm!" ifadeleriyle CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor - Bodrum FK maçı bugün saat kaçta? ZTK TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Zeka testi: Resimdeki gizli tavşan nerede? 901 kişiden 34'ü başarılı oldu
- 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru takvimi | YÖK Üstün Başarı Ödüller başvurusu nereden yapılır?
- TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak: Başvurular başladı! Kura tarihi ne zaman?
- 3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...
- 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı
- Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...
- Taşıt kredilerinde hesaplama değişti! 300 bin TL kredinin banka banka taksitleri!
- 2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ
- Val Kilmer kimdir, neden öldü? Batman'in yıldızı Val Kilmer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı filmler...
- 1000 TL emekli ikramiye tarihleri belli oldu! İşte SGK'dan SSK, BAĞKUR, 4C'liye ödeme takvimi: Tahsis No'ya göre...