İmralı’daki teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan ilk açıklama: Teorik ve pratik güce sahibim

MHP lideri Devlet Bahçeli PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek konuşmasını ve PKK terör örgütünün sona erdiğini duyurması gerektiğini ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

Bahçeli'nin bu açıklaması Türk siyasetinde ve kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken İmralı'nın kapıları teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan'a açıldı.

BAHÇELİ: GELİP ÖRGÜTÜN TASFİYE EDİLDİĞİNİ SÖYLESİN

Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup konuşmasındaki "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözlerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. 'Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki yeminliyiz. 'Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye' temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin yaptığı çağrıya yanıt vererek bu tarihi fırsat penceresinini kişisel hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekun millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz."

İMRALI'YA ZİYARET

Bu çağrıların ardından İmralı'daki teröristbaşının ev hapsine geçip geçmeyeceği merak konusu olurken elebaşı Abdullah Öcalan yıllar sonra yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü.

Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın paylaşımı (X)

TERÖRİSTBAŞINDAN MESAJ: TEORİK VE PRATİK GÜCE SAHİBİM

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan teröristbaşıyla İmralı'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Ömer Öcalan, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını şu şekilde paylaştı:

"Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."