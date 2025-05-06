Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret: Gözler saat 18.00'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret edecek. Bu buluşma, Bahçeli’nin geçirdiği kalp operasyonunun ardından yapılan ilk görüşme olacak. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında kritik zirvenin içeriğine yönelik konuştu. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 18.00'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti.
GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında kritik zirvenin içeriğine yönelik konuştu.
İşte Akgün'ün sözlerinde öne çıkanlar:
Bu görüşmenin Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk yüzü yüze buluşma olması nedeniyle önemli. Geçmişe baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın 2 lideri zaten belirli aralıklarla bir araya geldiğini görüyoruz. Bu görüşmelerde gündemin önemli maddelerini ele aldılar.
Terörsüz Türkiye en önemli gündem maddesi olacak. Bu konuda 2 lider gelinen son noktayı ele aldılar. PKK'nın nisan ayı sonunda kendini feshedeceğine dair duyumlar ve beklentiler vardı. Süreç bu tarih beklentisi içinde gerçekleşmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde terör örgütü PKK'nın kendi feshini ve silahları bıraktığını açıklamasını bekliyoruz.
2 lider bu konuda neler olduğunu konuşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'ye devletin yetkili makamlarındaki son bilgileri paylaşacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kahvenize 1 kaşık ekleyin: 7 günde 3 kilo yağ yakın! Zayıflama sırrı ortaya çıktı
- 3 sene vadeli 100 bin TL hemen ihtiyaç kredisi! Geri ödemesi belli oldu
- Apple iOS 18.5 güncellemesini duyurdu: İşte gelen yenilikler
- Yaz aylarının gözdesi: Yüzmek için masmavi koyları var
- 2025 TUS kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM 1. dönem tercih tarihleri ve taban puanları...
- AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?
- MBSTS sonuç ekranı ÖSYM 2025 | Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası
- E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası
- Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
- İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi