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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret: Gözler saat 18.00'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 15:11 Güncelleme: 06.05.2025 15:45
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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret: Gözler saat 18.00’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret edecek. Bu buluşma, Bahçeli’nin geçirdiği kalp operasyonunun ardından yapılan ilk görüşme olacak. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında kritik zirvenin içeriğine yönelik konuştu. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 18.00'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında kritik zirvenin içeriğine yönelik konuştu.

Görüşmenin detaylarına ilişkin ilk bilgiler A Haber'de (ahaber.com.tr)Görüşmenin detaylarına ilişkin ilk bilgiler A Haber'de (ahaber.com.tr)

İşte Akgün'ün sözlerinde öne çıkanlar:

Bu görüşmenin Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk yüzü yüze buluşma olması nedeniyle önemli. Geçmişe baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın 2 lideri zaten belirli aralıklarla bir araya geldiğini görüyoruz. Bu görüşmelerde gündemin önemli maddelerini ele aldılar.

Terörsüz Türkiye en önemli gündem maddesi olacak. Bu konuda 2 lider gelinen son noktayı ele aldılar. PKK'nın nisan ayı sonunda kendini feshedeceğine dair duyumlar ve beklentiler vardı. Süreç bu tarih beklentisi içinde gerçekleşmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde terör örgütü PKK'nın kendi feshini ve silahları bıraktığını açıklamasını bekliyoruz.

2 lider bu konuda neler olduğunu konuşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'ye devletin yetkili makamlarındaki son bilgileri paylaşacaktır.

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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret: Gözler saat 18.00’de Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret: Gözler saat 18.00’de Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret: Gözler saat 18.00’de
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