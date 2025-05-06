Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Yaz Tatili Kısalacak Mı?

Yaz tatiliyle ilgili bir başka endişe ise tatil süresinin kısaltılacağına yönelik söylentilerdi. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık 2025 yaz tatilinin normal süreyle yani yaklaşık 3 ay olarak planlandığını belirtti. 20 Haziran'da başlayacak yaz tatili herhangi bir kısaltma olmadan devam edecek.