Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatili için geri sayım başladı. 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Karne günü heyecanı ve tatil hazırlıkları da tüm kademelerde hız kazanırken sınavlar öncesi son hazırlıklar da devam ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 08:26