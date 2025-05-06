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Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatili için geri sayım başladı. 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Karne günü heyecanı ve tatil hazırlıkları da tüm kademelerde hız kazanırken sınavlar öncesi son hazırlıklar da devam ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 06.05.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 08:26
Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tatil için geri sayım yapmaya başladı. 2025 yılı itibarıyla okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kısalacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2025 Okulları Ne Zaman Kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvimi başında tüm il ve ilçe müdürlüklerine duyurmuştu. Bu takvime göre, okulların kapanacağı tarih kesinleşti. 2024 yılında başlayan eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Bu tarih, sene başında belirlenen takvime sadık kalınarak değişiklik yapılmadan uygulanacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Okullar Erken Mi Kapanacak?

Bazı basın organlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeyi planladığına dair iddialar yer aldı. Bakanlık yetkililerinden yapılan açıklamalarda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Okullar planlanan tarihte yani 20 Haziran 2025'te kapanacak. Öğrencilerin yaz tatilinin öne çekilmesi söz konusu değil.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Yaz Tatili Kısalacak Mı?

Yaz tatiliyle ilgili bir başka endişe ise tatil süresinin kısaltılacağına yönelik söylentilerdi. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık 2025 yaz tatilinin normal süreyle yani yaklaşık 3 ay olarak planlandığını belirtti. 20 Haziran'da başlayacak yaz tatili herhangi bir kısaltma olmadan devam edecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB Takvimi: Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar öğrenciler yaz tatillerini rahatça geçirebilecek. Okulların kapanış tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve tatilin süresi standart olarak korunacak.

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