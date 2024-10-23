Siyasette ’urgan’ polemiği! MHP lideri Bahçeli İYİ Parti’den istetti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı ezberbozan açıklamaların yankıları sürüyor. Bahçeli, partisinin grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan getirilerek DEM grup toplantısında PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istemişti. Bahçeli'nin bu sözlerine birçok kişi ve kurumdan destek mesajları gelse de; açıklamalara tepki gösterenler de oldu.

URGANLI TEPKİ

Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterenler arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin grup toplantısında eline urgan alarak "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as." ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Dervişoğlu, elindeki urganı kürsüden fırlattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

BAHÇELİ URGANI İSTETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun urganlı tepkisine Bahçeli cephesinden yanıt geldi. Bengü Türk'ün haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun grup toplantısında salladığı urganı İYİ Parti'den istetti. Bahçeli'nin urganı kendi makam odasına asacağı belirtildi.

DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ'YE İPİ GÖNDERECEK Mİ?

Toplantının ardından Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi.