Antalya Kepez'deki 'Merve Lokantası' vatandaşa domuz eti yedirmiş!
Taklit - tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim'de yayınlandı. Bakanlık her gün listeyi güncellerken firmaların başvurdukları yöntemler mide bulandırdı. Antalya Kepez'de "Merve Lokantası" olarak bilinen işletmenin 'Tas Kebabı'nda domuz etine rastlanıldı. Öte yandan listede Antalya, Sakarya ve Adana'da bulunan işletmelerin sayısı dikkati çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişiler için harekete geçti. Bakanlık 2 Ekim tarihinden itibaren hileli ürün ve firmaları ifşalamaya başladı.
Bakanlık tarafından 4 Ekim 2024 tarihli güncellenen listede yer alan detaylar ise şoke etti. Güncelenen listede antep fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta kanatlı et, lahmacunda sakatat, dana köftede deri dokusu tespit edildi.
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'TAS KEBABI'NDAN DOMUZ ETİ ÇIKTI
Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren "Merve Lokantası" adlı işletmenin 'Tas Kebabı'nda domuz etine rastlanıldı.
Bakanlık tarafından paylaşılan listede Antalya, Sakarya ve Adana'da bulunan işletmelerin sayısı dikkati çekti. İşte taklit ürünlerin il ve ilçelere göre dağılımı:
İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİTİ:
Kocaeli: Derince, İzmit
İstanbul: Esenyurt
Bursa: Yıldırım
GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA TESPİTİ
Gaziantep: İslahiye, Şehitkamil
İstanbul: Avcılar
Aydın: Köşk, Didim
Kilis: Musabeyli
İzmir: Konak, Kemalpaşa
Kahramanmaraş: Dulkadiroğlu, Onikişubat
Ankara: Yenimahalle
Sakarya: Erenler
DOMUZ ETİ
Antalya: Kepez
DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ
02 Ekim 2024 tarihli listede Merve Lokantası isimli lokantada domuz eti tespit edildiği görüldü.
NATAMİSİN TESPİTİ
Konya: Akşehir
Balıkesir: Altıeylül
Manisa: Soma
Tokat: Turhal
Mersin: Mut
İLAÇ ETKEN MADDE TESPİTİ
İstanbul: Çatalca, Kartal, Ataşehir
İzmir: Gaziemir
Sakarya: Erenler
HACMEN ALKOL DÜŞÜKLÜĞÜ TESPİTİ
Antalya: Muratpaşa
GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN ALKOL TESPİTİ
Antalya: Muratpaşa
TEK TIRNAKLI ETİ TESPİTİ
Adana: Seyhan, Çukurova, Yüreğir
Antalya: Kepez
Sakarya: Adapazarı, Hendek, Sapanca, Akyazı
O FİRMADA TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ
Listede yer alan Balıkesir'de faaliyet gösteren Aydeniz Et Entegre'nin ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edildi.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki büyük tesislerinde kesim yaparak Türkiye genelinde satış yapan Aydeniz Et'in yapılan kontrollerinde tek tırnaklı hayvana rastlandığı bildirildi. Bakanlığın yaptığı araştırmalarda üretilen ürünlerin içerisinde hem tek tırnaklı hayvan eti ve tek tırnaklı hayvan sakatatı olduğu tespit edildi.
Firmadan konuyla ilişkin açıklama gelmedi.
TEK TIRNAKLI ET KULLANILAN GIDALAR HANGİLERİ?
Isıl işlem görmüş dana sucuk, dana etli kuru fasulye yemeği, çiğ lahmacun harcı (dana-kuzu karışık), lahmacun harcı, çiğ kırmızı et, dana eti, karkas et, tas kebabı, kırmızı et, çiğ lahmacun harcı (dana kıyma), dana etli kuru fasulye yemeği, Adana kebap, dana-kuzu karışık et.
DOMUZ ETİ HANGİ GIDALARDA KULLANILDI?
Tas Kebabı.
HACMEN ALKOL DÜŞÜKLÜĞÜ YAPILAN ÜRÜNLER:
Şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, viski, votka ve tekila. Ayrıca şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, votka ve tekilalarda ayrıca gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi.
GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA KULLANILAN GIDALAR:
Ezme baharatı, tatlı biber, tatlı biber toz öğütülmüş, bitkisel karışım yağı (5 litre), acı kırmızı pul biber, natürel sızma zeytinyağı-5 lt, sumak, yemeklik karışım yağı, kırmızı pul biber, pul kırmızı biber, tatlı biber öğütülmüş, sumak.
İŞTE İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN GIDALAR
Karışık bitkisel macun, power honey mixed herbal paste (230 gr.), ginsengli kahve aromalı gazlı içecek-150 ml, bitter chocalate, ballı bitkisel karışımlı macun, ginsengli bitkisel macun, hidrolize kollajen içeren sıvı takviye edici gıda, çakşır+ginseng coffee (man performance), ginsengli bonbon şeker (5,4 gr.), energy drink.
NATAMİSİN TESPİT EDİLEN GIDALAR NELER?
Tam yağlı pizzalık böreklik kaşar peyniri (1.000 gr.), tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı kaymaklı yoğurt, yarım yağlı kahvaltılık tost peyniri, yarım yağlı taze çeşnili eritme peyniri (ayçekirdeği çörekotu çeşnili).
GIDA BOYASINI NE İÇİN KULLANDILAR?
Pul Biber.