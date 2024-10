Antalya Kepez’deki ’Merve Lokantası’ vatandaşa domuz eti yedirmiş!

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişiler için harekete geçti. Bakanlık 2 Ekim tarihinden itibaren hileli ürün ve firmaları ifşalamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 Ekim tarihli hileli ürünleri paylaştı

Bakanlık tarafından 4 Ekim 2024 tarihli güncellenen listede yer alan detaylar ise şoke etti. Güncelenen listede antep fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta kanatlı et, lahmacunda sakatat, dana köftede deri dokusu tespit edildi.

Tarım Bakanlığı, Antalya'da Merve Lokantası’nın tas kebabında 'tek tırnaklı (at veya eşek) eti' ile domuz eti tespit etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren "Merve Lokantası" adlı işletmenin 'Tas Kebabı'nda domuz etine rastlanıldı.

Bakanlık tarafından paylaşılan listede Antalya, Sakarya ve Adana'da bulunan işletmelerin sayısı dikkati çekti. İşte taklit ürünlerin il ve ilçelere göre dağılımı:

İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİTİ:

Kocaeli: Derince, İzmit

İstanbul: Esenyurt

Bursa: Yıldırım

GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA TESPİTİ

Gaziantep: İslahiye, Şehitkamil

İstanbul: Avcılar

Aydın: Köşk, Didim

Kilis: Musabeyli

İzmir: Konak, Kemalpaşa

Kahramanmaraş: Dulkadiroğlu, Onikişubat

Ankara: Yenimahalle

Sakarya: Erenler

Antalya: Kepez

02 Ekim 2024 tarihli listede Merve Lokantası isimli lokantada domuz eti tespit edildiği görüldü.

NATAMİSİN TESPİTİ

Konya: Akşehir

Balıkesir: Altıeylül

Manisa: Soma

Tokat: Turhal

Mersin: Mut

İLAÇ ETKEN MADDE TESPİTİ

İstanbul: Çatalca, Kartal, Ataşehir

İzmir: Gaziemir

Sakarya: Erenler

HACMEN ALKOL DÜŞÜKLÜĞÜ TESPİTİ

Antalya: Muratpaşa

GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN ALKOL TESPİTİ

Antalya: Muratpaşa

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİTİ

Adana: Seyhan, Çukurova, Yüreğir

Antalya: Kepez

Sakarya: Adapazarı, Hendek, Sapanca, Akyazı

Listede yer alan Balıkesir'de faaliyet gösteren Aydeniz Et Entegre'nin ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki büyük tesislerinde kesim yaparak Türkiye genelinde satış yapan Aydeniz Et'in yapılan kontrollerinde tek tırnaklı hayvana rastlandığı bildirildi. Bakanlığın yaptığı araştırmalarda üretilen ürünlerin içerisinde hem tek tırnaklı hayvan eti ve tek tırnaklı hayvan sakatatı olduğu tespit edildi.

Firmadan konuyla ilişkin açıklama gelmedi.

TEK TIRNAKLI ET KULLANILAN GIDALAR HANGİLERİ?

Isıl işlem görmüş dana sucuk, dana etli kuru fasulye yemeği, çiğ lahmacun harcı (dana-kuzu karışık), lahmacun harcı, çiğ kırmızı et, dana eti, karkas et, tas kebabı, kırmızı et, çiğ lahmacun harcı (dana kıyma), dana etli kuru fasulye yemeği, Adana kebap, dana-kuzu karışık et.

DOMUZ ETİ HANGİ GIDALARDA KULLANILDI?

Tas Kebabı.

HACMEN ALKOL DÜŞÜKLÜĞÜ YAPILAN ÜRÜNLER:

Şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, viski, votka ve tekila. Ayrıca şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, votka ve tekilalarda ayrıca gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi.

GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA KULLANILAN GIDALAR:

Ezme baharatı, tatlı biber, tatlı biber toz öğütülmüş, bitkisel karışım yağı (5 litre), acı kırmızı pul biber, natürel sızma zeytinyağı-5 lt, sumak, yemeklik karışım yağı, kırmızı pul biber, pul kırmızı biber, tatlı biber öğütülmüş, sumak.

İŞTE İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN GIDALAR

Karışık bitkisel macun, power honey mixed herbal paste (230 gr.), ginsengli kahve aromalı gazlı içecek-150 ml, bitter chocalate, ballı bitkisel karışımlı macun, ginsengli bitkisel macun, hidrolize kollajen içeren sıvı takviye edici gıda, çakşır+ginseng coffee (man performance), ginsengli bonbon şeker (5,4 gr.), energy drink.

NATAMİSİN TESPİT EDİLEN GIDALAR NELER?

Tam yağlı pizzalık böreklik kaşar peyniri (1.000 gr.), tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı kaymaklı yoğurt, yarım yağlı kahvaltılık tost peyniri, yarım yağlı taze çeşnili eritme peyniri (ayçekirdeği çörekotu çeşnili).

GIDA BOYASINI NE İÇİN KULLANDILAR?

Pul Biber.