Bakanlık hileli ürünlerde yeni listeyi paylaştı! Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan Arby’s ve Arifopğlu Baharat da yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve üreticilerin de yaptıkları hatalardan dönmesi için önemli hamlede bulundu.

Bakanlık 2 Ekim'de Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etti.

YENİ LİSTE PAYLAŞILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeni firma ve ürünleri de ekledi.

ET ÜRÜNLERİ ŞİRKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ



Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar arasında özellikle Adana ve Antalya'daki et ürünleri şirketleri dikkat çekti. Adana Sofrası, Altıyol Yemekçilik, Balıkçıoğlu Sucukları, Beğendik Lahmacun, Cengiz Tunç, Hendek Et, Kartal Et, Mehmet Aslan Tozman, Merve Lokantası, Şoray Et, Umut Can Yemekçilik, Yeşil Köşe Kebap ürünlerinde bakanlık uzmanları tek tırnaklı et tespit etti. Multicollagen jel markasında takviye edici gıda ilaç etken maddesi bulundu. Balsarayı, Seksendekiz Grup, Sidra Gıda, Stella Kozmetik, Şifa Adresi gibi şirketlerin ürünlerinde de ilaç etken maddesine rastlandı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE YÜZLERCE ŞUBESİ OLAN HAMBURGER ZİNCİRİ DE VAR



Kayseri'deki bir AVM'de Arby's şubesinde satılan ''dana etli'' Roast Beef ürününde yapılan incelemeler sonucunda, içerikte kanatlı etinin bulunduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yayınladığı taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in ismi yer aldı. Yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı etinin tespit edildiği belirtildi.

BAKANLIĞI SUÇLADILAR

TAB Gıda, bünyesi altındaki Arby's firmasında yaşanan skandal olayla ilgili bakanlığı suçladı.

Firmadan yapılan açıklama "06 Kasım 2023 tarihinde Kayseri Melikgazi İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı kontrol görevlileri analiz etmek amacıyla, restoranımızdan "Roast Beef" ürününü numune olarak almıştır ve 26 Ocak 2024 tarihinde analiz sonucuna göre üründe "kanatlı (tavuk) eti" bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Bunun üzerine gerekli incelemeleri yaptığımızda, numune alınırken, ortak ekipman kullanımı sebebiyle et ürününe tavuk geninin bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit ettik.

Bu doğrultuda, numune alım işleminin usule uygun olarak tekrarlanmasını istedik. 08 Şubat 2024 tarihinde Kayseri Tarım İl Müdürlüğü'ne, 09 Şubat 2024 tarihinde ise Ankara Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak gerekli başvurularımızı yaptık. Ayrıca, durumun soruşturulması için ilgili adli merciiler nezdinde de gerekli başvuruları gerçekleştirdik. Konuyla ilgili yargı süreci yaklaşık bir yıldır devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ

Firmanın ürünlerinde "Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

ARİFOĞLU baharat gıdada kullanımı yasak olan boyayı kullanmış

