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Sarıyer'deki kaçak villayı bakanlık uyardı İBB görmezden geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 07:01
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Sarıyer’deki kaçak villayı bakanlık uyardı İBB görmezden geldi!

Geçtiğimiz haftalarda Üsküdar'a bağlı Vaniköy'de ağaçlık alana yapılan kaçak villa inşaatına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün Sarıyer'deki bir kaçağa da seyirci kaldığı ortaya çıktı. Villaya yönelik bakanlığın daha önce inceleme başlattığı, İBB’ye 2 kez yazı yazdığı, ancak İBB’nin görmezden geldiği öğrenildi.

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