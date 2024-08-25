Gezi’de ortalığı yıkanlar neredesiniz? Vaniköy’deki skandal karşısında 3 maymunu oynuyorlar! İmamoğlu ve Sinem Dedetaş neden sessiz?



Ekrem İmamoğlu ve Sinem Dedetaş



İMAMOĞLU'NUN 'HALEF' İLAN ETTİĞİ SİNEM DEDETAŞ'IN SUSKUNLUĞUNUN ALTINDA NE YATIYOR?



Bu iki örnek karşısında, CHP örgütleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şimdiden "halef" ilan ettiği Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın susması ve ayağa kalkmaması şaşırtıcı değil. Çünkü bu ekibin "parayı" yönetme konusunda mahir olduklarını CHP'liler kongre ve kurultaylardan iyi biliyor.

BALYA BALYA DOLAR DEMEK



Peki en ufak bir çevre sorununda yeri göğü inleten sivil toplum örgütleri nerede?

Mesela Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu neden susuyor? En vahimi ise TEMA yetkililerinin susması.