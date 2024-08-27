İBB’nin göz yumduğu Vaniköy’deki kaçak inşaatın tespit tutanağı ahaber.com.tr’de! Sayısız tahribat resmi belgede...

"İZİNSİZ İNŞAAT DURDURULDU"

Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği, belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği aktarılan tutanakta, "Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşai faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.