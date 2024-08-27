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İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak inşaatın tespit tutanağı ahaber.com.tr'de! Sayısız tahribat resmi belgede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 13:14 Güncelleme: 27.08.2024 13:24
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İBB’nin göz yumduğu Vaniköy’deki kaçak inşaatın tespit tutanağı ahaber.com.tr’de! Sayısız tahribat resmi belgede...

CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa skandalına dair her geçen gün yeni detaylar ortaya çıktı. Son olarak bölgenin talan edilmeden önceki ve sonraki hallerine dair fotoğraflar yayınlanırken, ahaber.com.tr kaçak inşaata dair tespit tutanağına ulaştı. Tutanakta doğal alanların fiziksel müdahale sonucu tahrip edildiğine vurgu yapılırken, izinsiz olarak yapılan inşaatın durdurulduğu vurgulandı. İşte detaylar...

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de CHP'li İBB'nin sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolünde olan arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması tepkilerin odağına oturdu.

İBB'DEN "TAMİR YAPIYORLAR" SAVUNMASI

İBB tarafından yapılan açıklamada "Yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirmişti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İstanbul'da Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin "imar kirliliğine neden olma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

İBB'YE BASİT ONARIM İZNİ İÇİN BAŞVURU

Rus milyarder Boris Borisenko'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden basit onarım izni için başvurduğu ortaya çıktı.

İŞTE O BELGE

Boris Borisenko, 22 Mart 2023 tarihinde basit onarım izni için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvurdu.

Söz konusu dilekçede, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki yapıda iç mekan boya badana işlemleri, iç mekan zemin (ahşap doğrama, fayans vb) tamiri, mutfak, banyo, tuvalet onarımı, iç mekan elektrik, doğalgaz ve sıhhi tesisat onarımı ve değiştirilmesinin yapılacağı iddia edildi.

TESPİT TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağının detaylarına ulaşıldı.

TUTANAK BELGESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI

İl Müdürlüğüne 21 Ağustos'ta yapılan ihbara istinaden Üsküdar'daki taşınmaza gidildiği belirtilen tutanakta, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir."

"İZİNSİZ İNŞAAT DURDURULDU"

Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği, belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği aktarılan tutanakta, "Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşai faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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