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Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılıyor! CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 08:09 Güncelleme: 04.09.2024 09:02
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Vaniköy’deki kaçak villa bugün yıkılıyor! CHP’li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor.

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