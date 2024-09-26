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İBB Sarıyer'deki kaçak villa inşaatına göz yumdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 08:25 Güncelleme: 26.09.2024 09:26
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İBB Sarıyer’deki kaçak villa inşaatına göz yumdu!

Geçtiğimiz haftalarda Üsküdar'a bağlı Vaniköy'de ağaçlık alana yapılan kaçak villa inşaatına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün Sarıyer'deki bir kaçağa da seyirci kaldığı ortaya çıktı. CHP'li İBB'nin göz yumduğu 2 katlı kaçak villanın daha önce gecekondu olduğu yeni sahibinin bu yapıyı yıktığı ve dışarıdan görülmemesi için etrafının tente ile kapatıldığı belirtildi.

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