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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'iki devletli çözüm' sözleri: İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 06:02 Güncelleme: 27.09.2024 06:02
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ’iki devletli çözüm’ sözleri: İsrail’in iyi niyetini bekleyemeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. Bakan Fidan "İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz." dedi.

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