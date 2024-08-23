Vaniköy'deki kaçak villada İBB imzası! Aymazlık dedi İstanbulluları uyardı: Ekrem İmamoğlu 3 ilçede riskli alanları imara açtı
CHP'li İBB yönetimi Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı kaçak villasına ses çıkarmazken, Rus oligark Boris Borisenko'nun kaçak villasını da görmezden geldi. İzinsiz yapının inşaatı durdurulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Villa sahibi Borisenko'nun İBB'nin Paris gezisine sponsor olduğu iddiaları da gündemden düşmezken Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi A Haber'de yaşanan skandalı değerlendirdi. Ekşi "Yapı mühürlendi tutanak tutuldu topu taca atacak bir şeyleri kalmadı. Bu alanların yıkılması gerekiyor ve eski haline dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy sırtlarında İBB'nin sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekti.
BAKANLIKTAN İBB'YE UYARI GİTMİŞTİ
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirmişti.
BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI
İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.
Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.
Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı. Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürüyor. Basın mensupları da şantiye alanına alındı.
İBB'DEN "TAMİR YAPIYORLAR" SAVUNMASI
İBB tarafından yapılan açıklamada ise "Yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerin ardından CHP izinsiz villa inşa edilen bölgede ağaç katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İŞTE 6 AY ARAYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER
Bu skandal sonrası izinsiz inşaat bölgesindeki CHP öncesi ve sonrası görüntüler gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel seçim öncesi görüntülenen ağaçlık alanın CHP'nin Üsküdar Belediyesi'ni kazanması ile birlikte tekrar görüntülendi.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin "imar kirliliğine neden olma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
KAÇAK İNŞAAT DURDURULDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık İl Müdürlüğünün, söz konusu bölgede yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini belirlediği kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin bakanlığa ibraz edilmediğinin ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu bildirildi.
BAKAN KURUM: YIKIM YAPILMAZSA BİZ YIKARIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." dedi.
Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.
Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:
"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."
SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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PARİS GEZİSİNİN SPONSORU MU?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki alanın sahibinin Rus oligark Boris Borisenko olduğu ortaya çıktı. Borisenko'nun ünlü Rus oligark Roman Abramovich'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenildi.
İKİNCİ MAHİROĞLU VAKASI
İstanbul'un Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi, İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villları Sitesi'ndeki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti.
ADNAN OKTAR'IN BİNASIYMIŞ
Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul Valiliği'ne başvurarak polis zoruyla alana girmek için girişimde bulundu.
Alanın Adnan Oktar'a ait olduğu ve yapılan operasyondan sonra yıkıldığı ve Rus bir insanına satıldığı belirtildi.
Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi A Haber'de yaşanan skandalı değerlendirdi.
İşte Ekşi'nin sözlerinde öne çıkanlar:
TOPU TACA ATACAK BİR ŞEYLERİ KALMADI
Bu kabul edilemez yapılan İstanbul'a ihanettir. Bu konuda İBB sabıkalı. Vatandaşa tamamen dur diyorsunuz ama Rus oligarkın önünü açıyorsunuz. Halk TV yöneticisinin kaçak yapısına da izin verildi. Yapı mühürlendi tutanak tutuldu topu taca atacak bir şeyleri kalmadı. Bu alanların yıkılması gerekiyor ve eski haline dönmesi gerekiyor.
"RİSKLİ ALANLARI İMARA AÇTILAR"
Biz İBB'de İmar Komisyonunda çalışmalarımızı yaparken de bu aymazlığı gördük. Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde hatta buna Esenyurt'u da ilave edebiliriz. Bu ilçelerde Tübitak raporuna rağmen riskli alanları imara açacak kadar gözü kara bir yönetim anlayışı var İstanbul'da.
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