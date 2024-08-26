Vaniköy skandalında yeni gelişme! CHP'li İBB'nin göz yumduğu belgelendi: Ağaç kıyımına "basit onarım" kılıfı

CHP'li İBB İstanbul Vaniköy'de kaçak yapıya göz yumarak tepkilere neden oldu. Sözde çevreci olan İBB kendi sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolünde olan arazide 100'den fazla ağaç kesilerek inşaat yapıldı ve bunun tespiti ile Çevre Bakanlığı devreye girdi.

Yerel seçimlerin ardından Üsküdar'ı kazanan CHP izinsiz villa inşa edilen bölgede çok sayıda ağacın katledilmesine sessiz kaldı.