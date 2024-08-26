Vaniköy skandalında yeni gelişme! CHP'li İBB'nin göz yumduğu belgelendi: Ağaç kıyımına "basit onarım" kılıfı
CHP'li İBB'nin skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İBB bu kez Üsküdar'a bağlı Vaniköy'de kendi sorumluluğundaki alanda izinsiz villa inşaatına göz yumdu. Bu skandalın ortaya çıkması ile Çevre Bakanlığı devreye girdi ve bölgedeki denetimler sonucu onlarca ağacın villa için katledildiği ortaya çıktı. Sözde çevrecilerin sessiz kaldığı bu ağaç kıyımına ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li belediye yetkililerinin, “Basit Onarım Belgesi” adı altında yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmedikleri ve sessiz kaldıkları belgelerle ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı'ndan izin almamak için özellikle alınan izin belgesine ise ahaber.com.tr ulaştı. İşte detaylar...
CHP yönetimindeki İBB'nin "Basit Onarım Belgesi" alan yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmediği ortaya çıktı.
CHP'li İBB İstanbul Vaniköy'de kaçak yapıya göz yumarak tepkilere neden oldu. Sözde çevreci olan İBB kendi sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolünde olan arazide 100'den fazla ağaç kesilerek inşaat yapıldı ve bunun tespiti ile Çevre Bakanlığı devreye girdi.
Yerel seçimlerin ardından Üsküdar'ı kazanan CHP izinsiz villa inşa edilen bölgede çok sayıda ağacın katledilmesine sessiz kaldı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İstanbul'da Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin "imar kirliliğine neden olma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
BİNA ADNAN OKTAR'A AİT ÇIKTI
Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul Valiliği'ne başvurarak polis zoruyla alana girmek için girişimde bulundu. Alanın Adnan Oktar'a ait olduğu ve yapılan operasyondan sonra yıkıldığı ve Rus bir insanına satıldığı bildirildi.
İŞTE SEÇİMDEN ÖNCE VE SONRAKİ GÖRÜNTÜLER
Bu skandal sonrası izinsiz inşaat bölgesindeki CHP öncesi ve sonrası görüntüler gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel seçim öncesi görüntülenen ağaçlık alanın CHP'nin Üsküdar Belediyesi'ni kazanması ile birlikte tekrar görüntülendi.
"BASİT ONARIM" ADI ALTINDA KAÇAK YAPIYA SESSİZ KALDILAR
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin göz yumduğu belgelendi.
İBB'YE BASİT ONARIM İZNİ İÇİN BAŞVURU
Rus milyarder Boris Borisenko'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden basit onarım izni için başvurduğu ortaya çıktı.
İŞTE O BELGE
Boris Borisenko, 22 Mart 2023 tarihinde basit onarım izni için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvurdu.
Söz konusu dilekçede, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki yapıda iç mekan boya badana işlemleri, iç mekan zemin (ahşap doğrama, fayans vb) tamiri, mutfak, banyo, tuvalet onarımı, iç mekan elektrik, doğalgaz ve sıhhi tesisat onarımı ve değiştirilmesinin yapılacağı iddia edildi.
100'DEN FAZLA AĞAÇ KATLEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün, 5 Nisan 2024 tarihinde Boris Borisenko'ya "Basit Onarım Belgesi" verdiği öğrenildi.
Boris Borisenko'ya "Basit Onarım Belgesi" aldıktan sonra 7 ayrı yapı oluşturduğu, söz konusu süreçte (Ekim 2023-Nisan 2024) aralarında kayınların da bulunduğu 100'ü aşkın ağaç katlettiği tespit edildi.
İBB RESMEN GÖZ YUMMUŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, "Basit Onarım Belgesi" alan yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmedikleri öğrenildi.
CHP'Lİ İBB'NİN VANİKÖY YALANLARI
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 16 Ağustos'ta gönderdiğini iddia ettiği bilgilendirme yazısını 22 Ağustos'ta İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne göndermiş. Bilgilendirme yazısının 23 Ağustos saat:08.56'da İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ulaştığı belirlendi.
İBB 16 Ağustos'ta Vaniköy'deki kaçak yapı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. İBB'nin; Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminin ardından (22 Ağustos saat: 16.41'de) savcılığa sunduğu belirlendi.
İŞTE TARİH TARİH İBB YALANLARI
İBB'YE UYARI YAZISI
22 Ağustos 2024 saat:00.19 - İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.
Maliki Ejder Batur, sosyal paylaşım sitesi X'teki kişisel hesabından yaptığı açıklamada; "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.
KAÇAK YAPIYA BAKANLIKTAN İNCELEME
22 Ağustos 2024 saat:10.00 - İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme gerçekleştirdi.
İBB'DEN "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR" AÇIKLAMASI
22 Ağustos 2024 saat:12.14 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Ağustos 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu iddia etti. İBB tarafından yapılan açıklamada; "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir" iddiasında bulunuldu.
KAÇAK İNŞAATA BAKANLIK "DUR" DEDİ
22 Ağustos 2024 saat:13.39 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık İl Müdürlüğünün, söz konusu bölgede yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini belirlediği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında; "İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
İBB, SUÇ DUYURUSUNU 22 AĞUSTOS SAAT: 16.41'DE SAVCILIĞA SUNDU
22 Ağustos 2024 saat:16.41 - İBB'nin Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminin ardından (22 Ağustos saat: 16.41'de) savcılığa sunduğu belirlendi.
İBB'NDEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLGİLENDİRME
22 Ağustos 2024- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 16 Ağustos'ta gönderdiği iddia ettiği bilgilendirme yazısının İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.
İBB'NİN BİLGİLENDİRME YAZISI ULAŞTI
23 Ağustos 2024 saat:08.56: İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün bilgilendirme yazısının 23 Ağustos'ta İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ulaştığı belirlendi.
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