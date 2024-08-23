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Vaniköy skandalında İBB'den evrakta sahtecilik! Bakanlık denetimini beklediler: 16 Ağustos dediler gerçek 22 Ağustos çıktı | ahaber.com.tr o belgeye ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 22:29 Güncelleme: 23.08.2024 22:32
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Vaniköy skandalında İBB’den evrakta sahtecilik! Bakanlık denetimini beklediler: 16 Ağustos dediler gerçek 22 Ağustos çıktı | ahaber.com.tr o belgeye ulaştı

CHP'li İBB'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Vaniköy'de İBB'nin sorumluluğundaki alanda izinsiz villa inşaatına göz yuman belediye patlak verdi. Yaşananların ardından devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimlerinin ardından bölgede yapılan ağaç katliamı gözler önüne serilmişti. İBB'nin "Basit onarım izni verdik" yalanı bölgedeki inşaatın öncesi ve sonrası görüntüleriyle çürütüldü. Ahaber.com.tr, İBB'nin olayların üstünü örtbas etmek amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı ve '16 Ağustos 2024 tarihi'nin öne çıkarıldığı paylaşımının ardından özel olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği evraka ulaştı. İBB resmi hesabından yapılan paylaşımdaki tarih ile evraktaki tarih bambaşka çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de CHP'li İBB'nin sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolünde olan arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması tepkilerin odağına oturmuştu.

CHP'DEN AĞAÇ KATLİAMI

Yerel seçimlerin ardından CHP izinsiz villa inşa edilen bölgede ağaç katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

BAKANLIKTAN İBB'YE UYARI GİTMİŞTİ

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirmişti.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı. Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürüyor. Basın mensupları da şantiye alanına alındı.

ADNAN OKTAR'IN BİNASIYMIŞ

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul Valiliği'ne başvurarak polis zoruyla alana girmek için girişimde bulundu.

Alanın Adnan Oktar'a ait olduğu ve yapılan operasyondan sonra yıkıldığı ve Rus bir insanına satıldığı belirtildi.

İŞTE 6 AY ARAYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Bu skandal sonrası izinsiz inşaat bölgesindeki CHP öncesi ve sonrası görüntüler gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel seçim öncesi görüntülenen ağaçlık alanın CHP'nin Üsküdar Belediyesi'ni kazanması ile birlikte tekrar görüntülendi.

İBB'DEN "TAMİR YAPIYORLAR" SAVUNMASI

İBB tarafından yapılan açıklamada ise "Yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: YIKIM YAPILMAZSA BİZ YIKARIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." demişti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin "imar kirliliğine neden olma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

A HABER'DE YAŞANAN SKANDALI DEĞERLENDİRDİ

Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi A Haber'de yaşanan skandalı değerlendirdi.

"TOPU TACA ATACAK BİR ŞEYLERİ KALMADI"

Bu kabul edilemez yapılan İstanbul'a ihanettir. Bu konuda İBB sabıkalı. Vatandaşa tamamen dur diyorsunuz ama Rus oligarkın önünü açıyorsunuz. Halk TV yöneticisinin kaçak yapısına da izin verildi. Yapı mühürlendi tutanak tutuldu topu taca atacak bir şeyleri kalmadı. Bu alanların yıkılması gerekiyor ve eski haline dönmesi gerekiyor.

"RİSKLİ ALANLARI İMARA AÇTILAR"

Biz İBB'de İmar Komisyonunda çalışmalarımızı yaparken de bu aymazlığı gördük. Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde hatta buna Esenyurt'u da ilave edebiliriz. Bu ilçelerde Tübitak raporuna rağmen riskli alanları imara açacak kadar gözü kara bir yönetim anlayışı var İstanbul'da.

İBB'DEN EVRAKTA SAHTECİLİK!

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İBB, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta (Bakanlık denetiminin ardından) suç duyurusunda bulundu.

16 AĞUSTOS DEDİLER GERÇEK 22 AĞUSTOS ÇIKTI

İBB yaşanan skandalın ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir." ifaderini kullanarak, 16 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunduğunu dile getirmişti.

İBB BAKANLIK DENETİMİNİN ARDINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İBB'nin Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dünkü denetiminin ardından savcılığa sunduğu belirlendi.

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