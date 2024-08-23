Vaniköy skandalında İBB’den evrakta sahtecilik! Bakanlık denetimini beklediler: 16 Ağustos dediler gerçek 22 Ağustos çıktı | ahaber.com.tr o belgeye ulaştı

"RİSKLİ ALANLARI İMARA AÇTILAR"

Biz İBB'de İmar Komisyonunda çalışmalarımızı yaparken de bu aymazlığı gördük. Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde hatta buna Esenyurt'u da ilave edebiliriz. Bu ilçelerde Tübitak raporuna rağmen riskli alanları imara açacak kadar gözü kara bir yönetim anlayışı var İstanbul'da.