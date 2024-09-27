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10 ilde PKK'ya ağır darbe! Terör inleri imha edildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 08:10 Güncelleme: 27.09.2024 08:47
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10 ilde PKK’ya ağır darbe! Terör inleri imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Gürz-17 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

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