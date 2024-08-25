Başkan Erdoğan'dan Vaniköy'de kaçak yapıya izin veren İBB'ye sert tepki: İstanbul'un hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski Türkiye'nin geride kaldığını vurgularken, kökenler nedeniyle ötekileştirme günlerinin tamamen bittiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca İBB'nin Vaniköy'de izin verdiği kaçak inşaatı da eleştirirken "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar." dedi. TBMM'de TİP'li Ahmet Şık'ın yaptığı konuşmada kullandığı provokatif ifadeler sonrası çıkan kavgayı da yorumlayan Erdoğan "Millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler." dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
"DURMAK YOK YOLA DEVAM"
Sevgili Bitlisliler sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bitlis için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı tercihini.
22 YILDA 26 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, Bitlis halkına hizmete devam edeceğiz. Bugün yatırımları şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çeheresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.
KORKUNUN YERİNE HUZUR GELDİ
Terörün karanlık gölgesi doğu ve güneydoğu bölgesinden çekildikçe şehirlerimizin yıllardır atıl kalan şekli de ortaya çıkmaktadır. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe hamdolsun yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor.
PETROL ÜRETİMİNİN YARISI GABAR'DAN
Günden güne bir gerçeği daha net görebiliyoruz. Terörün karanlık gölgesi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizden çekildikçe ortaya çıkan güzelliği görüyoruz. Endişenin yerini güven aldı. Gerikalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı. Yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyoruz. Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar'da, bugün petrol çıkarıyoruz. Türkiye'nin petrol üretiminin yarısını Gabar'dan çıkarıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Tüm bunların hepsi teröre karşı dik duran vatandaşlarımız sayesinde oldu. Siz bize sahip çıktınız, size hizmet edenlere sahip çıktınız. Biz de Bitlis ile birlikte tüm Türkiye'yi bugünlere taşıdık.
ÖTEKİLEŞTİRME GÜNLERİ GERİDE KALDI
Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı. Yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler artık tamamen geride kaldı. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz.
"İSTANBUL'UN HAZİNESİNİ PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"
Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Avrupa'da keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok.
"ELLERİNDEN GELSE DEMOKRASİ HAVARİSİ YAPACAKLAR"
Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler..
Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayır gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz.
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