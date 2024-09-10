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Narin Güran amca Salim Güran'ın kızı mı? DNA sonucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 08:15
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Narin Güran amca Salim Güran’ın kızı mı? DNA sonucu çıktı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük Narin dün (9 Eylül Pazartesi) gözyaşları içinde köyünde toprağa verilirken, "Narin Salim Güran'ın kızı mı?" sorusu çıkan DNA sonucu ile yanıt buldu. Öte yandan cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar olayla ilgili konuşurken, "Babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem." dedi.

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