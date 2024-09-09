09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin'in cenazesi ile ilgili adli tıp uzmanından A Haber'de çarpıcı sözler: Araba hatası cenazede yapılmasın! Acelemiz ne?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.09.2024 11:07 Güncelleme: 09.09.2024 11:07
ABONE OL
Narin’in cenazesi ile ilgili adli tıp uzmanından A Haber’de çarpıcı sözler: Araba hatası cenazede yapılmasın! Acelemiz ne?

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, Narin Güran cinayetiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tümer, "Araba konusunda yapılan hatanın cenaze konusunda yapılmamasını yetkililere söylemek istiyorum. Sonra bir pişmanlık olmasın." ifadelerini kullandı. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ise cansız bedenin çok mesaj verdiğini belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör