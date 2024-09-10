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Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Amcanın avukatı davadan çekildi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 01:36 Güncelleme: 11.09.2024 00:31
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Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Amcanın avukatı davadan çekildi

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar'ın ortaya çıkan ifadesinde, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Öte yandan tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi ve "Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım" dedi.

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